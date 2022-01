8 vragen die je in het tweede sollicitatiegesprek kunt verwachten

Yes, je hebt het geflikt: je hebt je van je beste kant laten zien en hebt het tot de tweede ronde geschopt. Maar wat kun je eigenlijk verwachten van het tweede sollicitatiegesprek? Hoe verschilt het van het eerste gesprek? En hoe kun je je hier het best op voorbereiden?

Door te weten wat voor soort vragen je kunt verwachten, sta je straks niet met je mond vol tanden tijdens het gesprek. Zo zorg je dat je de baan binnenhaalt.

Het tweede sollicitatiegesprek

Een tweede sollicitatiegesprek komt voor in bedrijven waar één of meerdere HR-managers werken. Als je naar de tweede ronde mag, houdt het waarschijnlijk in dat de HR-manager je een geschikte kandidaat voor de baan vindt. Bij de volgende ronde mag je jouw toekomstige manager en eventueel je toekomstige collega’s ook daarvan overtuigen.

Het verschil tussen het eerste en tweede sollicitatiegesprek is dan ook dat je in de eerste ronde wat meer algemene vragen moest beantwoorden. Nu zal je waarschijnlijk meer sollicitatievragen voorgeschoteld krijgen die zijn toegespitst op de baan.

Voorbeelden van vragen bij het tweede sollicitatiegesprek

Dat klinkt misschien nog een beetje vaag, dus laten we gewoon kijken naar wat letterlijke voorbeelden. Natuurlijk verschilt het per werkveld, per bedrijf en zelfs per functie welke vragen er gesteld van worden.

1. Waarom ben jij de beste kandidaat voor deze functie?

Om ‘Waarom ben jij de beste kandidaat voor de baan?‘ goed te beantwoorden, is het slim om de informatie uit de vacature én het eerste gesprek te gebruiken. Waarom vind jij jezelf zo’n goede match voor deze functie? Laat uit je antwoord blijken wat je werkervaring is geweest en wat je met de functie hoopt te bereiken.

2. Beschrijf de prestatie waar je het meest trots op bent

Je antwoord op deze vraag zegt veel over jou. Het laat namelijk niet alleen zien wat je kunt, maar ook wat je belangrijk vindt in een baan. Als je deze vraag niet voorbereidt, kan die je best overrompelen. Je weet dus wat je te doen staat.

3. Wat zijn jouw ambities?

De persoon tegenover je wil weten of jouw persoonlijke ambities aansluiten bij de rol en de doelen van het bedrijf. Bereid deze vraag goed voor. Je wil niet overkomen als iemand zonder ambities in het tweede sollicitatiegesprek.

4. Waarom wil je voor dit bedrijf werken?

Met deze vraag wil de interviewer niet alleen achterhalen wat je ambities zijn, maar ook wat je kennis van het bedrijf is. In dit artikel vind je drie voorbeelden van antwoorden die je kunt geven.

5. Wat is je ervaring met programma X?

Check voordat je het tweede sollicitatiegesprek ingaat nog eens de vacature. Welke vereisten worden er gesteld? Welke programma’s zijn een pré? Denk na over specifieke voorbeelden waaruit blijkt dat jij programma X of vaardigheid Y (dit verschilt natuurlijk per werkveld) helemaal onder de knie hebt.

6. In wat voor soort omgeving werk je het liefst?

Deze vraag wordt vaak gesteld in het tweede sollicitatiegesprek om te kijken of je goed bij de cultuur van een bedrijf past. Het is verstandig om hier alvast voor het gesprek over na te denken, maar wees wel eerlijk in je antwoord. Anders kom je straks terecht in een omgeving waar jij helemaal niet goed tot je recht komt.

7. Heb je nog vragen voor ons?

Zorg dat je altijd een vraag paraat hebt. Zo kom je enthousiast en geïnteresseerd over. Bovendien vergeten we het vaak, maar door middel van een sollicitatiegesprek moeten wij ook achterhalen of deze baan wel de juiste keuze is voor ons. Omdat je in het tweede sollicitatiegesprek zit, weet de interviewer een stuk meer over de precieze rol die jij hopelijk mag vervullen.

8. Wat is je salarisverwachting van deze rol?

Het salaris hoeft niet per se aan bod te komen in dit gesprek. Dat kan eventueel ook in een volgende ronde zijn of zelfs pas in het onderhandelingsgesprek. Maar de mogelijkheid dat deze vraag gesteld wordt, bestaat zeker. En dan wil je daar maar beter goed op voorbereid zijn.

Zoek daarom uit wat je waard bent via online tools als Payscale en Loonwijzer en ga daar boven zitten. Onthoud: je hoeft niet je vorige salarisstrook te laten zien als je dat niet wilt.

WorkJuice deelt dagelijks praktische tips en tricks op het gebied van carrière en geld. Of dat nou gaat om solliciteren, sparen of productiviteit – zodat je elke dag weer 1 procent bent gegroeid ten opzichte van de dag ervoor.