Duizenden reizigers hebben vlak voor de kerst te horen gekregen dat hun vliegreis niet doorgaat. Luchtvaartmaatschappijen schrappen wereldwijd meer dan 3000 kerstvluchten op vrijdag en eerste kerstdag, bericht de krant The Washington Post. Die baseert zich op cijfers van de website Flight Aware.

De problemen in het vliegverkeer worden deels veroorzaakt door de toename van omikronbesmettingen. Die zeer besmettelijke variant van het coronavirus grijpt ook onder medewerkers van luchtvaartmaatschappijen om zich heen. De bedrijven zien soms geen andere mogelijkheid dan vluchten annuleren. Er zouden gisteren ook al zo’n 2000 vluchten zijn geschrapt.

Het Amerikaanse Delta Air Lines zegt volgens The New York Times vandaag ongeveer 90 vluchten te hebben geannuleerd na „alles te hebben geprobeerd” om ze toch te laten vertrekken. Dat niet gevlogen kan worden heeft volgens de maatschappij meerdere oorzaken, waaronder weersomstandigheden en de „impact van de omikronvariant”.

Think of all the conscientious people who have been vaccinated, boosted, are willing to wear masks wherever required… having their Christmas Eve flights cancelled b/c the selfish unvaccinated have disrupted airlines' functioning…. https://t.co/v1uDL20jd2

— Elisabeth Spenser I block trolls & fake Christians (@EASpenser) December 24, 2021