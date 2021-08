Werknemers zijn door thuiswerken minder loyaal naar hun werkgever

Een op de zes werkende Nederlanders is minder loyaal richting zijn werkgever dan voor de coronacrisis. De grootste oorzaak hiervan is het gebrek aan face-to-face contact.

Dat blijkt na onderzoek van hotelketen Zoku onder 1107 Nederlanders. Dankzij het thuiswerken voelt tweederde van de respondenten zich minder verbonden met hun collega’s. Even snel een drankje doen met collega’s na het werk zit er in tijden als deze vaak niet in.

Cultuur van het bedrijf aangetast sinds thuiswerken

Ook na de coronacrisis blijft thuiswerken bij veel bedrijven gangbaar. Om ervoor te zorgen dat collega’s toch met elkaar in contact blijven, gaan steeds meer bedrijven over tot een hybride vorm van werken. Dat betekent dat werknemers grotendeels thuiswerken, en een aantal dagen in de week welkom zijn op locatie. Toch blijkt deze oplossing door het grootste deel van de werknemers niet ideaal. Bijna zestig procent van de respondenten geeft aan dat de verhoudingen binnen het team aanzienlijk zijn veranderd sinds de coronacrisis.

Het thuiswerken heeft volgens het onderzoek veel meer dan alleen de groepsdynamiek veranderd. Veel deelnemers zeggen dat zelfs de cultuur van het bedrijf is aangetast. Dat heeft een grote impact, en zal in een hybride vorm niet zomaar opgelost zijn.

Werken is een teamsport

Voor jongeren tussen de 20 en 30 die net zijn begonnen aan hun loopbaan, kan het (vele) thuiswerken nadelig uitpakken, zo blijkt uit onderzoek van de Vrije Universiteit. „Autorijden leer je ook niet in je eentje. Werken is een ‘teamsport’, dus als een deel van het team thuis zit dan lijden juist jongeren daaronder”, aldus onderzoeker Kilian Wawoe.

Oplossingen voor deze veranderingen liggen volgens veel respondenten voor het oprapen. Een grote meerderheid van de ondervraagden vindt dat fysieke ontmoetingen bijdragen aan meer plezier tijdens het werk. Ze verkiezen deze momenten boven thuiswerken.

We worden corporate nomads

Hans Meyer, managing director en co-founder van Zoku, ziet dat er een verandering plaatsvindt binnen het bedrijfsleven dankzij thuiswerken. „Tijdens de lockdowns kwam iedereen thuis te zitten en ook nu gaan we niet meer allemaal volledig terug naar kantoor. Er is een verschuiving naar corporate nomads, mensen die niet vanuit een vaste locatie op gezette tijden samenwerken maar elkaar wel periodiek ontmoeten om verbinding, samenwerking, kennisdeling en werkplezier te bevorderen. Dit zal zich in de toekomst alleen maar door ontwikkelen.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ik was gisteren voor t eerst sinds vorig jaar augustus weer op kantoor. Ik voelde me ontheemd. En merk aan mezelf dat ik helemaal gewend ben aan thuiswerken. Straks 1 a 2 dagen naar Den Haag is prima, maar meer ook niet. Had t niet verwacht, maar t is wel de waarheid. — Lenny Roelofs (@RoelofsLenny) August 24, 2021

Want van negen tot vijf, veertig uur per week, bij de baas op locatie? Echt van deze tijd lijkt dat niet meer. Werk heeft, mede door de pandemie, een hele andere vorm gekregen en er is ruimte voor vernieuwing ontstaan. Want wat als we de werkweek verkorten, maar hetzelfde salaris verdienen?