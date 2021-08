Honderden vissen ontsnapt na overstromingen Limburg

De overstromingen in Limburg zorgden voor een hoop schade en overlast. Visverenging Willem Een uit Broekhuizenvorst zag hoe ruim 600 karpers via overspoelde straten in de Maas verdwenen.

Alle vissen van de visvereniging zijn kwijt. „We zagen tientallen vissen over het asfalt heen zwemmen”, vertelt Pascal Flink van de visverenging aan 1Limburg. Voor de hengelvereniging is het een ramp. Ze waren net bezig met de aanleg een nieuwe visvijver.



Vis kwijt of bevrijd?…..🐟 — Renard (@Snoever56) August 4, 2021

Vissen overleven het in de Maas

Dat de wateroverlast eraan zat te komen, was wel voorspeld. Het was voor de visvereniging alleen onhaalbaar om de vissen veilig te stellen. „600 tot 700 vissen, waar laat je die? Het is onmogelijk om alle vissen vanuit hier op zo’n korte termijn ergens anders onder te brengen.”

In ieder geval leverde de wateroverlast de vissen een nog grotere leefomgeving op. Pascal Flink vreest niet voor het leven van de karpers. Hij is ervan overtuigd dat de beesten in de Maas overleven. „Een vis heeft van nature al een behoorlijke overlevingsdrang.” Hij legt uit dat karpers met het water meezwemmen en niet tegen de stroming in, zoals bijvoorbeeld een zalm doet. „Voor de vissen was het gelukkig zo dat het waterpeil hier langzaam zakte, waardoor zij via de bossen de Maas in konden zwemmen”, vertelt Flink.



Pijnlijk voor de visvereniging. Maar fijn voor de vissen. En ook wel lachen. 😂 https://t.co/76vQzcgxaZ — John van der Veld (@Johnvanderveld) August 5, 2021

Financiële domper voor visvereniging

Vrijheid voor de vissen, maar niet voor de vereniging. Want zij ondergingen een behoorlijk financiële klap. „De vissen komen van een kweker. Dat is een jarenlang traject met onder meer het voeren van de dieren, dus dat wordt doorgerekend in de prijs. Dan praat je toch al snel over 200 euro per vis.” De club hoopt met een crowdfundingsactie 28.500 euro op te halen om nieuwe vissen te kopen. Op het moment van schrijven is er bijna 800 euro opgehaald.

Limburg wil beter voorbereiden op overstromingen

De Veiligheidsregio Limburg-Noord onderzoekt ondertussen de ervaringen van inwoners tijdens en na de overstromingen. Veel mensen moesten overhaast hun woning verlaten, rivieren en beken traden in hoog tempo buiten hun oevers. De Veiligheidsregio wil weten hoe de getroffen inwoners tijdens het hoogwater de evacuaties en de communicatie hebben ervaren. Zodat de regio beter kan voorbereiden op rampen en crisissen en de aanpak kan verbeteren.

