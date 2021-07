Politie VS stuit op zwaarbewapende mannen op snelweg, mensen moeten thuis blijven

Op een snelweg in de Amerikaanse staat Massachusetts, in het noordoosten van de Verenigde Staten, heeft de politie een groep zwaarbewapende mannen ontdekt. Een deel van de snelweg is afgesloten en mensen die in omliggende plaatsen wonen moeten voor de zekerheid thuis blijven.

De groep werd ontdekt toen agenten twee voertuigen met alarmlichten aan langs de weg zagen staan. Volgens de autoriteiten hadden ze geen benzine meer. De mannen waren gekleed in militaire kleding. Ze hadden geweren en pistolen bij zich en zeiden dat de op weg waren naar een ‘training’ in de staat Maine.



Shelter in place lifted for residents of Wakefield and Reading. Media briefing soon, will advise exact time https://t.co/OxaZJL9n8N — Mass State Police (@MassStatePolice) July 3, 2021

Mannen weigerden zich over te geven aan politie

Volgens de politie weigerde de mannen om zich over te geven of om hun wapens neer te leggen. Ze renden weg in de richting van een bos. Twee mannen konden daar worden opgepakt. Na enkele uren van onderhandeling hield de politie nog eens zeven anderen aan. Het is niet duidelijk of er nog meer mensen op de vlucht zijn.

Volgens de politie van de noordoostelijke staat gaat het om een groep mannen die „onze wetten niet erkennen”. De groep heeft geen dreigementen gemaakt, maar kan wel gevaarlijk zijn, meldt de politie op Twitter.



The scene, from a distance, looking northbound on Rt 95/128. https://t.co/WXEWjCvmdk pic.twitter.com/kkY3nHkJbt — Mass State Police (@MassStatePolice) July 3, 2021

Moorish American Arms

Tot welke groep de mannen behoren, is niet duidelijk. Amerikaanse media schrijven dat de mannen deel uitmaken van een groep die zichzelf de ‘Moorish American Arms’ noemt, maar dat is door de politie niet bevestigd.

Een woordvoerder van de politie zei de groep niet te kennen, maar volgens hem is het niet ongewoon dat agenten in Massachusetts te maken krijgen met mensen die een ‘soevereine burgerideologie’ aanhangen. „We zijn getraind in dit soort situaties.” Wel zou de leider van de groep mannen aan agenten hebben laten weten dat de groep niet anti-overheid is.