Landen over de hele wereld geteisterd door bosbranden vanwege hitte en droogte

Droog weer en extreem hoge temperaturen zorgen op meerdere plekken in de wereld voor hevige bosbranden. In Canada stond vandaag het leger paraat om steden en dorpen te helpen evacueren.

De ongekende hitte in Canada heeft inmiddels meer dan 170 bosbranden aangewakkerd. De Canadese regering waarschuwt dat het land voor een „lange en uitdagende zomer” staat. De bosbranden woeden in de westelijke provincie British Columbia. Het merendeel werd veroorzaakt door blikseminslagen tijdens intense onweersbuien, die weer het gevolg waren van de verzengende hitte van de afgelopen week.

Duizend mensen op de vlucht voor bosbranden

In Edmonton zet het leger een operatiecentrum op, zo berichtte het ministerie van Defensie, met maximaal 350 militairen die de regio logistieke ondersteuning zullen bieden. Ook worden er militaire vliegtuigen ingezet. Ongeveer duizend mensen zijn gevlucht voor de bosbranden in British Columbia. Ook worden er nog mensen vermist.

Verder naar het zuiden hebben ook de Amerikaanse staten Washington en Oregon te maken met recordtemperaturen. Drie bosbranden in het door droogte geteisterde noorden van Californië verschroeiden bijna 16.200 hectaren grond. Rond het Shasta-meer, een toeristische trekpleister, zijn evacuatie-orders van kracht. Ongeveer veertig gebouwen zijn er door de branden vernietigd.

Afgelopen decennium warmste ooit

De directe aanleiding voor de hitte is een aanhoudend hogedrukgebied dat warme lucht vasthoudt langs de westkust van Noord-Amerika. Volgens het Oostenrijkse Centrale Instituut voor Meteorologie en Geodynamica is klimaatverandering echter de onderliggende oorzaak van de recordtemperaturen. Wereldwijd was het decennium tot 2019 het warmste dat ooit werd geregistreerd, zo becijferde climate.gov, en de vijf heetste jaren ooit hebben zich allemaal na 2012 voorgedaan.

Twee weken geleden waren in Siberië gigantische bosbranden zichtbaar vanuit de ruimte, zo toonden satellietbeelden. Het was er in juni gemiddeld 15 graden heter dan gebruikelijk. In Noorwegen ontstonden vandaag ook niet te controleren bosbranden ten zuiden van Lillehammer.

Ook dicht bij huis zorgt hitte voor bosbranden

Dichter bij huis, in Frankrijk, bedreigden bosbranden het dichtbevolkte Massif de la Clape, vlakbij Narbonne. En in de gemeente Sankt Egyden am Steinfeld, in het oosten van Oostenrijk, bestreden honderden brandweermannen een enorme bosbrand. Ook op het Griekse eiland Kefalonia woedden vandaag grote bosbrand. Verschillende dorpen moesten worden geëvacueerd. Het vuur brak uit na een tiendaagse hittegolf en langdurige droogte.