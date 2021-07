Miljoenenboete voor farmaceut om machtsmisbruik: prijs van 46 euro naar 14.000 euro

De Italiaanse farmaceut Leadiant heeft een boete van 19.569.500 euro opgelegd gekregen. Volgens de Autoriteit Consument & Markt (ACM) is de prijs van het medicijn CDCA ‘buitensporig’ hoog. In 2008 kostte 100 pillen CDCA nog 46 euro, inmiddels heeft het medicijn een andere naam en kost het 14.000 euro per doosje.

Patiënten zijn volledig afhankelijk van het middel en moeten het een leven lang blijven nemen.

Machtspositie

CDCA wordt gebruikt door patiënten met cerebrotendineuze xanthomatose, afgekort als CTX. Dit is een zeldzame stofwisselingziekte. De belangrijkste ziekteverschijnselen zijn: vroegtijdige staar aan beide ogen, vetgezwellen in de pezen en problemen van het centrale zenuwstelsel. Dit uit zich in gedragsstoornissen, dementie, bewegingsstoornissen en epilepsie. Daarnaast kunnen patiënten last krijgen van aderverkalking en botontkalking. In Nederland gaat het om een groep van ongeveer zestig patiënten die het middel hun hele leven moeten gebruiken.

Zonder behandeling zorgt CTX vaak voor vroegtijdig overlijden. Hierom zijn de patiënten afhankelijk van het medicijn en heeft Leadiant een machtsposititie. Door de prijs zo drastisch te verhogen, heeft Leadiant misbruikt gemaakt van haar economische machtpositie, vindt de ACM.

Van 46 naar 14.000 euro

In 2008 leverde Leadiant het medicijn onder een andere naam. Toen heette het Chenofalk. Een doosje met 100 pillen kostte toen 46 euro. In 2009 veranderde de naam van het medicijn en kreeg het ook een nieuwe prijs; 885 euro. In 2014 steeg de prijs weer, toen naar 3103 euro.

In 2014 was Leadiant een procedure gestart om de exclusieve rechten te krijgen de verkoop van medicijnen die CTX bestrijden. Toen deze rechten eenmaal binnen waren, steeg de prijs naar 14.000 euro. De naam werd aangepast naar CDCA-Leadiant, verder veranderde er niets aan het medicijn, meldt RTL nieuws.

Boete

Volgens de concurrentiewaakhond leveren de farmaceutische fabrikanten een belangrijke maatschappelijke bijdrage, waar ze ook aan mogen verdienen. “Maar hier zien we iets heel anders. Leadiant heeft na een beperkte investering en met weinig risico een enorme prijsverhoging doorgevoerd voor een al lang bestaand geneesmiddel. Er is hier helemaal geen sprake van innovatie.”

,,Wij beschouwen dit als een zeer ernstige overtreding. De prijsverhoging bezorgt Leadiant een zeer hoog rendement, maar levert patiënten heel weinig extra’s op en jaagt de maatschappij op kosten”, stelt de ACM.

‘Fundamenteel oneens’

Leadiant zegt in een reactie het ‘fundamenteel oneens’ te zijn met de ‘aantijgingen’. Leadiant gaat het besluit van ACM bestuderen en aanvechten.

Antonio Gama da Silva, directeur bij Leadiant, zegt in een reactie: ,,We zijn ervan overtuigd dat we altijd correct en in overeenstemming met alle geldende regelgeving hebben gehandeld.” Eerder betwistte het bedrijf dat de prijsstijging excessief was, de farmaceut stelde dat het huidige CDCA een nieuw medicijn is.