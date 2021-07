Vakantieganger kan bij thuiskomst rekenen op bezoek boa’s, boetes lopen flink op

Vakantiegangers die naar een hoogrisicoland zijn geweest, kunnen bij thuiskomst bezoek van boa’s verwachten. De toezichthouders zullen namelijk controleren of men zich wel houdt aan de verplichte tien dagen quarantaine, zo meldt het AD.

Iedereen die naar een hoogrisicoland gaat, moet bij terugkomst tien dagen in quarantaine. Bij hoogrisicolanden moet je denken aan bijvoorbeeld Rusland, het Verenigd Koninkrijk en verschillende landen in Zuid-Amerika, Azië en Afrika. Deze landen hebben gevaarlijke varianten van het coronavirus of een hoog besmettingsaantal.

Fikse boetes

Als je je niet aan de verplichte quarantaine houdt, kunnen de boetes flink oplopen. In de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid is er al een boete uitgedeeld. De afgelopen week hebben boa’s drie controlebezoekjes afgelegd. Bij één van de drie bezoekjes is een boete uitgedeeld van 339 euro. Als later blijkt dat je je weer niet aan de quarantaine gehouden hebt, kan zelfs een dwangsom opgelegd worden. Het bedrag van deze dwangsom is 5000 euro voor elke keer dat je betrapt wordt met een maximum van 20.000 euro.

De boa’s zullen echter niet zomaar langskomen. Dit doen ze pas nadat de vakantieganger gebeld is door het ministerie van VWS. Verder moeten reizigers verplicht een quarantaineformulier invullen. Daarop staat op welk adres ze in quarantaine gaan. Ook moeten ze hun telefoonnummer doorgeven.

Letten op achtergrondgeluiden

Het is belangrijk dat dit niet vergeten wordt. Op het niet hebben van een quarantaineformulier staat namelijk een boete. En als ze bellen kun je maar beter opnemen. Als je niet bereikbaar bent, krijg je namelijk ook een boete.

De callcentermedewerkers die vakantiegangers gaan bellen, hebben verder de instructie gekregen van het Rijk om op achtergrondgeluiden te letten. Zo denken ze te kunnen horen of iemand bijvoorbeeld in de kroeg of in de supermarkt is in plaats van thuis. Als de callcentermedewerker het niet vertrouwt, kunnen de boa’s ingeschakeld worden. Zij bellen dan aan bij de vakantieganger om te controleren of deze persoon wel echt thuis in quarantaine zit.