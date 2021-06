Aantal sushirestaurants in de afgelopen 10 jaar verdrievoudigd

Het aantal sushirestaurants is in de afgelopen tien jaar in Nederland drie keer zo groot geworden. Zo telt ons land op dit moment 414 verschillende Japanse eetgelegenheden. Tien jaar geleden, in 2011, waren er in Nederland nog maar 156 opties om sushi te eten.

Een organisatie gespecialiseerd in data, BoldData, deed hier onderzoek naar. Daarbij maakte het bedrijf gebruik van gegevens van de Kamer van Koophandel en van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Tijdens het onderzoek waren in Nederland ook grote verschillen in sushirestaurants zichtbaar tussen verschillende steden en provincies. Zo is Amsterdam de aanvoerder in de lijst van steden. Daar vind je in totaal 80 restaurants waar sushi het belangrijkste is dat op het menu staat.

Op provinciaal niveau is Noord-Holland inmiddels geen koploper meer. Die titel is nu gereserveerd voor Zuid-Holland. In deze provincie zijn alles samen genomen 105 Japanse restaurants met sashimi, rijst en zeewier te vinden. Zoals te verwachten valt, zijn verreweg de meeste restaurants te vinden in Rotterdam en Den Haag. Maar mocht je een verschrikkelijke hekel hebben aan alles wat op sushi lijkt, dan kan het een goed idee zijn om naar Zeeland te verhuizen. In die provincie zijn in totaal maar zeven sushirestaurants te vinden.

Afname in coronajaar

Vooral tussen 2011 en 2017 steeg het aantal restaurants dat gespecialiseerd is in de Japanse keuken explosief. Vanaf 2017 nam die stijging al wat af en in 2020 steeg het aantal helemaal niet meer. Steker nog, in het afgelopen jaar is er voor het eerst een afname in sushirestaurants zichtbaar. De conclusie dat dat komt door de pandemische tijden is dan snel getrokken. Desondanks wijst het onderzoek niet uit dat dat de hoofdreden is. Het zou ook kunnen dat Nederlanders niet zitten te wachten op meer sushitenten.

Waarom is sushi zo populair geworden?

Een belangrijk deel van de populariteit van sushi is de all you can eat-optie. Daardoor is de delicatesse de afgelopen tien jaar veel toegankelijker geworden. Daarvóór was de Japanse keuken vaak meer iets voor Lamborghini-eigenaren dan voor fietsers. Door de crisis moest de Japanse horecasector vanaf 2008 de prijzen omlaag gooien om zo een breder publiek aan te spreken. Inmiddels is een avondje sushi evenzeer een optie als een avondje bij de Chinees.