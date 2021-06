Een Amerikaanse rechter heeft het verbod op aanvalswapens in Californië teruggedraaid. Hij vergeleek het populaire aanvalsgeweer AR-15 met een Zwitsers zakmes en zei dat het verbod in strijd is met de grondwet.

Rechter Roger T. Benitez veegde de in 1989 ingestelde maatregel van tafel en noemde het een ‘mislukt experiment’. De gouverneur van Californië reageerde woest. Hij zei dat de levens van onschuldige inwoners van Californië in gevaar worden gebracht.

De autoriteiten in Californië vinden dat aanvalsgeweren dodelijker zijn dan veel andere vuurwapens. Ze zouden bovengemiddeld vaak worden gebruikt om misdrijven mee te plegen. Ook worden ze ingezet bij schietpartijen met veel onschuldige slachtoffers, inclusief schietpartijen in scholen, kerken en andere openbare gebouwen, zo meldt CNN.

De federale rechter concludeerde in zijn uitspraak dat het verbod op de wapens in strijd is met het tweede amendement. Daarin staat het recht om wapens te dragen beschreven. „Net als het Zwitsers zakmes, is het populaire AR-15 geweer een perfecte combinatie van een zelfverdedigingswapen en landverdedigingsapparatuur”, zei Benitez tijdens de uitspraak. „Vuurwapens die als ‘aanvalswapens’ worden beschouwd zijn vrij gewone, populaire en moderne geweren.”

Maar het besluit van Benitez betekent niet dat inwoners van Californië nu meteen zo’n wapen kunnen kopen. De rechter geeft de staat nog dertig dagen om in hoger beroep te gaan en daar gaat de staat waarschijnlijk gebruik van maken. Gouverneur Gavin Newsom zei dat de vergelijking met een Zwitsers zakmes de geloofwaardigheid van de uitspraak ondermijnt. „Het is een klap in het gezicht van de mensen die een geliefde hebben verloren door dit wapens.” Ook zei hij dat de uitspraak een directe bedreiging is voor de openbare veiligheid.

Overturning CA’s assault weapon ban and comparing an AR-15 to a SWISS ARMY KNIFE is a disgusting slap in the face to those who have lost loved ones to gun violence.

This is a direct threat to public safety and innocent Californians. We won’t stand for it. https://t.co/feL5BABTXa

— Gavin Newsom (@GavinNewsom) June 5, 2021