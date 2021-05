45.000 mensen zien het wel zitten; op bizonjacht in de Grand Canyon

Het Amerikaanse nationaal park Grand Canyon heeft al jaren last van bizons. Om daar een einde aan te maken mogen twaalf vrijwilligers een bizon doden. En dat vonden bi(j)zonder veel mensen een aantrekkelijk idee.

De bizons in de Grand Canyon, dat ligt in de staat Arizona, zijn met te veel. Dat vinden de beheerders van het park. Met name aan de noordzijde lopen te veel grazers rond. Volgens de National Park Service brengen ze schade aan aan de waterlopen, de vegetatie en archeologisch waardevolle plekken in het gebied.

Bizon bedreigd

Een paar honderd jaar geleden struinden er nog miljoenen bizons door Noord-Amerika, maar dankzij de indianen en de latere kolonisten waren er aan het einde van de 19e eeuw nog maar enkele honderden over. Inmiddels zijn er naar schatting zo’n dertigduizend bizons in de Verenigde Staten.

Daarvan lopen driehonderd tot vijfhonderd exemplaren rond in de Grand Canyon en dat is voor de parkhouders iets te veel van het goede. Ze willen maximaal tweehonderd exemplaren van de imposante dieren in hun vallei hebben. Inmiddels zijn er al negentig gevangen en verplaatst naar buiten het nationale park.

Bizonjacht in Grand Canyon

Daarom heeft de NPS een loterij uitgeschreven. Na loting mogen twaalf mensen met een geweer de Grand Canyon in om één bizon per persoon naar de eeuwige jachtvelden te sturen. Dat zien veel mensen wel zitten. Liefst 45.000 mensen meldden zich aan voor een middagje bizonjacht in de Grand Canyon.

De loterij stond overigens maar 48 uur open. Alleen volwassen Amerikanen zonder strafblad of milieuovertredingen mochten aan de loterij meedoen. Zij moeten hun eigen wapen meebrengen en kunnen aantonen dat ze die 1000 kilo brute kracht niet missen op een paar meter afstand.

Auditie

De loting wijst 25 mensen aan die op auditie mogen komen. Na deze auditie mogen er in september twaalf mensen de Grand Canyon in. Zo’n bizonjacht kan een paar dagen duren en de omstandigheden kunnen zwaar zijn. Daarom gaan er professionals mee. Later deze maand wordt bekend welke vrijwilligers de bizons te lijf mogen.