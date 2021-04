Amerikaanse politieagenten breken arm demente vrouw en lachen om de beelden

Politieagenten uit de Amerikaanse staat Colorado worden voor de rechter gesleept. Op beelden is te zien dat ze een 73-jarige vrouw met dementie hardhandig arresteren en daarbij haar arm breken. Later lachen de agenten om de beelden. De familie spant een rechtszaak aan.

De 73-jarige Karen Garner kocht in juni 2020 wat blikjes frisdrank en wasmiddel en liep de winkel uit zonder deze te betalen. Waarschijnlijk vergat ze de 13,38 dollar af te rekenen. Twee agenten krijgen een melding van winkeldiefstal en vinden Garner niet veel later langs de weg terwijl ze bloemen aan het plukken is.

Agent breekt arm demente vrouw

Eén van de politieagenten gaat het gesprek aan, maar de vrouw loopt weg terwijl ze zegt: „Ik ga naar huis.” De agent twijfelt niet en legt de demente vrouw hardhandig op de grond, terwijl ze haar arm op haar rug draait. Waarschijnlijk is bij deze handeling de arm van de vrouw gebroken en haar schouder ontwricht.

De vrouw blijft tegenstribbelen en probeert de agent waarschijnlijk ook te schoppen. „We hebben een minuut geworsteld”, zegt de agent, terwijl de vrouw blijft herhalen dat ze naar huis gaat. Wanneer ze in de auto wordt gezet, probeert ze nog eens weg te rennen. Daarom worden ook haar benen vastgebonden.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Recently released body cam footage shows the violent arrest of a 73-year-old woman with dementia in Colorado. She was put in handcuffs after allegedly taking more than $13 worth of products from a Walmart. Full story: https://t.co/YUPCR36mmX pic.twitter.com/dOIVau6g80 — CBS News (@CBSNews) April 21, 2021

Marteling

Eenmaal op het politiebureau zou de vrouw zes uur lang in een cel zijn geplaatst zonder medische hulp te krijgen. „Dit is marteling”, zegt een advocaat van de familie. Het wrange is dat de agenten zich op de gang vermaken bij het bekijken van de beelden. Ze lachen erom, geven elkaar een boks en vonden dat het ‘geweldig’ ging.

Agenten lachen om beelden

„Hoorde je de ‘pop’?”, vraagt één van de agenten. „Ik duwde, duwde, duwde, totdat het ‘pop’ zei”, doelt de agent op het ontwrichten van de schouder. Tegen een mannelijke collega zegt hij tijdens het bekijken van de beelden: „Ben je klaar voor de pop?” De vrouwelijke collega die bij de arrestatie betrokken was kan de beelden niet zien, terwijl de man die de vrouw arresteerde het ‘geweldig’ noemt.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Video shows Colorado police officers laughing at bodycam footage of a June 2020 arrest in which they allegedly injured 73-year-old Karen Garner, who suffers from dementia https://t.co/RmFEnys30o pic.twitter.com/nec9fnhIw9 — CBS News (@CBSNews) April 27, 2021

Volgens de familie is de dementie van de vrouw verergerd. Ook neemt ze medicijnen tegen de angst en zou ze amper communiceren. Daarom is er een rechtszaak gestart. Eén van de agenten is met verplicht verlof, de anderen mogen de straat niet meer op.