Vrouwen delen ervaringen onveilig gevoel op straat na moord Sarah Everard

Een Instagrampost met daarin de tekst ‘Text me when you get home’ wordt volop gedeeld op social media. Voor veel vrouwen is het een herkenbaar fenomeen, omdat zij een soortgelijk bericht naar vriendinnen sturen als ze alleen naar buiten gaan. Daarnaast delen veel vrouwen verhalen waarin ze vertellen dat ze zelf ’s avonds ook niet meer alleen naar buiten durven. De aanleiding voor deze social posts is de moord op de 33-jarige Sarah Everard.

Sarah Everard verdween op 3 maart toen ze ’s avonds in Londen alleen terug naar huis liep. Haar lichaam werd afgelopen woensdag gevonden. Een 48-jarige politieagent zit momenteel vast op verdenking van moord en ontvoering. Een andere vrouw wordt verdacht van medeplichtigheid.

‘App/sms me als je thuis bent‘

Voor veel vrouwen is het een herkenbaar gevoel. Je loopt ’s avonds alleen op straat en je voelt je niet veilig. Met je sleutelbos tussen je vingers geklemd hoop je dat je je kunt verdedigen als er iets gebeurt. Je appt je vriendinnen of familieleden dat je alleen onderweg bent en je deelt je livelocatie met ze. En je denkt na over hoe je zou kunnen ontsnappen als er iets gebeurt.

Het is zo ‘gewoon’ geworden voor vrouwen om zich niet veilig te voelen alleen op straat, dat ze elkaar ‘App/sms me als je thuis bent‘ sturen. Bijna elke vrouw heeft dit weleens gedaan en voor veel vrouwen is het zelfs een gewoonte geworden, terwijl dat natuurlijk niet nodig zou moeten zijn.



Wat er met Sarah Everard is gebeurd, raakt veel vrouwen. Reacties als ‘Dan had ze maar niet alleen over straat moeten lopen’ schieten dan ook compleet in het verkeerde keelgat. Volgens de vrouwen laat het maar weer eens zien hoe vaak victim-blaiming nog voorkomt. Dat is een fenomeen waarbij het slachtoffer min of meer de schuld krijgt voor wat er hem of haar is aangedaan.



"Text me when you get home safe" Is our goodbye. Change must come. No one should feel unsafe walking home. We shouldn't have to go through this ever, never mind daily. — Olivia Blake MP (@_OliviaBlake) March 13, 2021

Daarnaast zijn er veel vrouwen die te maken hebben gehad met situaties waarin ze zich onveilig voelden. Van achtervolgd worden onderweg naar huis tot seksueel geweld. Door zich uit te spreken over hun ervaringen hopen vrouwen dat mannen gaan begrijpen dat het niet zo vanzelfsprekend is om alleen naar huis te lopen, om in je eentje een Uber te nemen of om ’s avonds alleen de hond uit te laten.