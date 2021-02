Kremlin boos over aandacht proces Navalny, die om McDonald’s heeft gevraagd

Ook in 2021 haalt Aleksej Navalny bijna dagelijks het nieuws. Vandaag is het proces tegen de oppositieleider gestart en het Kremlin is boos over alle aandacht die het proces krijgt. Navalny zelf heeft een bijzonder lunchverzoek en er zijn weer rellen uitgebroken.



Many riot cops at the back entrance of the court in Moscow where #navalny was brought in for the trial. pic.twitter.com/Xw23ZIzNZb — Frederik Pleitgen (@fpleitgenCNN) February 2, 2021

De Russische regering is geërgerd over de belangstelling van diplomaten voor het proces tegen de oppositieleider.

‘Navalny-nonsens’

Het is volgens een regeringswoordvoerder een inmenging in de binnenlandse gelegenheden van het land. In de ogen van het Kremlin is het een zaak van de rechterlijke macht en geen politieke kwestie. President Poetin volgt de zaak ook niet op de voet, zegt een Kremlinwoordvoerder. Moskou hoopt dat „de Navalny-nonsens” de betrekkingen tussen Rusland en de Europese Unie niet verder verzuurt.

Nerveus

Op social media wordt nerveus meegeleefd met de Navalny. „Ik heb geen idee hoe dit afloopt…” schrijft iemand. Ook circuleert de hashtag #FreeNavalnyNow. Iemand maakt zich over heel andere dingen zorgen. „Hoezo draagt hij als enige geen mondkapje? Willen ze hem corona laten oplopen ofzo?”.



Where is Alexey Navalny's MASK?!?!? Are they trying to get him with CoronaVirus?!? — Vicki V. Bowen (@VickiVBowen2) February 2, 2021

McNavalny

Navalny zelf ondergaat alles op z’n Navalny’s. Met z’n kop omhoog, zonder enige angst in z’n ogen en met regelmaat een grijns op z’n gezicht die van alles kan betekenen. Hij maakt grapjes met z’n vrouw vanuit ‘het aquarium’ waarin hij nu zit, twittert een journalist, die verder absoluut geen opnames mag maken. Tijdens de twee uur durende break heeft Navalny gevraagd om iets van McDonald’s.



Judge announces two hour lunch break. Navalny asks to get him McDonalds. — Mary Ilyushina (@maryilyushina) February 2, 2021



Arrestaties

Rond het gerechtsgebouw in Moskou waar de zaak wordt behandeld, heeft de politie naar schatting al een paar honderd betogers aangehouden. Aanhangers van Navalny demonstreren er voor zijn vrijlating. De politie riep iedereen op weg te gaan en deden ze dat niet, dan werden ze opgepakt. Inclusief journalisten.



Volgens plaatselijke media eisen de aanklagers nu dat Navalny’s voorwaardelijke celstraf van 3,5 jaar wordt omgezet in een echte celstraf en dat er een boete wordt opgelegd van omgerekend bijna 5500 euro.

Hoe zat het ook alweer?

Navalny is in omstreden processen ruim zes jaar geleden wegens fraude tot de celstraf veroordeeld, maar hij hoefde die onder voorwaarden niet uit te zitten. In augustus werd hij op verkiezingspad in het verre oosten van Rusland met een gif bestookt. Hij overleefde onder meer door de behandeling in Duitsland. Daar werd hij in september uit het ziekenhuis ontslagen en hij keerde vorige maand terug naar Rusland, waar de politie hem opwachtte.

Navalny rivaal Poetin

In het Westen wordt Navalny gezien als een kansrijke politieke rivaal van Poetin die wordt vervolgd omdat hij geliefd zou zijn. Dat zou een gevolg zijn van zijn jarenlange campagnes tegen machtsmisbruik en corruptie in kringen van miljardairs en bestuurders. Bijna acht jaar geleden kondigde hij aan dat hij president wilde worden. Hij werd niet lang daarna tot een voorwaardelijke celstraf van 3,5 jaar veroordeeld wegens fraude. De zaak die nu in de rechtszaal in Moskou speelt gaat over de vraag of de voorwaardelijke straf alsnog moet worden omgezet in een echte gevangenisstraf.

