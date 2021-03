Mysterieus Russisch huurlingenbedrijf Wagner onder vuur na brute moord

Mishandelingen door Russisch sprekende mannen, onthoofdingen door huurlingen en ‘de kok van Poetin’ als hoofdrolspeler. Alle ingrediënten present voor een stevige actiefilm, maar het is toch echt de werkelijkheid. Zou het wel een film worden, dan gaat-ie gegarandeerd Wagner heten, en dat heeft niets met de componist te maken. Op Twitter circuleren al posters.

Mensenrechtenorganisaties proberen in Rusland vervolging af te dwingen van huurlingenorganisatie Wagner. Medewerkers van het geheimzinnige bedrijf worden verantwoordelijk gehouden voor het martelen en vermoorden van een gevangene tijdens de burgeroorlog in Syrië. „Specialisten in doen van het vuile werk”, worden ze omschreven.



Huurlingen Wagner

Het gaat volgens de organisaties uit Syrië, Rusland en Frankrijk om een uniek initiatief. Het zou de eerste keer zijn dat nabestaanden van een vermoorde Syriër proberen om Russische verdachten voor de rechter te krijgen.

De zaak draait om de op video vastgelegde dood van een Syriër. Er doken in 2017 beelden op waarop te zien is hoe de ongewapende man wordt mishandeld door Russisch sprekende mannen in militaire uniformen. Later bleek ook de onthoofding van het slachtoffer te zijn gefilmd. Het is onduidelijk wie de opnames heeft gemaakt.

Nabestaanden

De mensenrechtenorganisaties stellen dat zeker een van de betrokkenen een medewerker zou zijn van Wagner. Een advocaat van de nabestaanden zegt dat Rusland wettelijk verplicht is om misdrijven te onderzoeken die Russen in het buitenland hebben gepleegd. Een familielid heeft inmiddels aangifte gedaan in Moskou.

Wagner zou met z’n huursoldaten actief zijn in tal van conflictgebieden, zoals Libië en Syrië. Het zou in dat laatste land zijn ingeschakeld om de troepen van president Bashar al-Assad te steunen. Die kreeg tijdens de gewapende opstand tegen zijn regime steun van Rusland.

Mysterie Wagner

Dat er nog altijd een mist van mysterie om Wagner heen hangt, blijkt wel na een rondje Twitter : ‘Wie is Mr. Wagner???’, rijst er als grote vraag. Ook gonst de naam Wagner al langer in de wandelgangen en zetten mensen er grote vraagtekens bij. „Waarom heeft niemand in de EU het hierover?”, schrijft iemand.



Ook worden intussen ‘filmposters’ van Wagner gedeeld.



Russische staat

Private militaire organisaties zijn in Rusland eigenlijk verboden. De mensenrechtenorganisaties zeggen dat Wagner feitelijk wordt gecontroleerd door de Russische staat. Ze hebben advocaten ingehuurd om de nabestaanden bij te staan.

De man achter Wagner is naar verluidt de 59-jarige zakenman Jevgeni Prigozjin, bijgenaamd ‘de kok van Poetin’ vanwege zijn eerdere werk als cateraar. Hij heeft zelf tegengesproken iets met het huurlingenbedrijf te maken te hebben. Toch verschijnt hij al jaren in het nieuws, en niet om z’n kookkunsten. Maar wat hij nou precies doet en waar hij precies uithangt, blijft altijd een beetje schimmig.



