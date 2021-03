Groot verschil: ‘Adviseurs gouverneur New York pasten aantal coronadoden aan’

Andrew Cuomo, de gouverneur van New York die eerst zo populair was vanwege zijn corona-aanpak, heeft het sinds deze week flink voor z’n kiezen. Hij is beschuldigd van seksueel wangedrag en daar komt nu ook nog bij dat zijn adviseurs een en ander (of eigenlijk heel veel) onder het kleed hebben weggemoffeld.

Topadviseurs van Andrew Cuomo, de gouverneur van de Amerikaanse staat New York, hebben er met succes op aangedrongen dat de lokale gezondheidsautoriteiten een te laag aantal coronadoden onder verpleeghuisbewoners meldden. In een openbaar rapport werden minder sterfgevallen onder deze bewoners gemeld dan officieel was vastgesteld, schrijven de Wall Street Journal en de New York Times.

Coronadoden

In een rapport uit juli werden verschillende oorzaken onderzocht van de verspreiding van het coronavirus in verpleeghuizen. Het rapport richtte zich echter alleen op bewoners die in het verpleeghuis kwamen te overlijden. Bewoners die in het ziekenhuis overleden, nadat ze in hun verpleeghuis ziek waren geworden, werden niet meegeteld.

Zodoende meldde het rapport 6432 coronadoden onder bewoners van verpleeghuizen. In werkelijkheid zouden er tot juni meer dan 9000 mensen zijn overleden aan de gevolgen van Covid-19, maar Cuomo’s adviseurs wilden dat aantal niet openbaar maken.

Herschreven

Uit interviews en documenten in handen van de New York Times zou blijken dat de adviseurs het rapport herschreven om de daadwerkelijke cijfers weg te halen. Volgens de krant blijkt uit data van het ministerie van Gezondheid dat het werkelijke aantal sterfgevallen in verpleeghuizen zelfs zo’n 50 procent hoger ligt.

„Heel erg teleurstellend”, reageren mensen op het nieuws. „En dan te bedenken dat ik nog wilde dat hij president zou worden!”



So disappointed. His speech saved us while we could not listen to the president and no one was showing the leadership. Why did he hide and how did he think he could hide this? This makes me think he is a corrupted politician..sad.. I wanted him to run for the President!! — Mamapapaya (@mamapapayajune) March 5, 2021

Oh oh Cuomo

Ook wordt op social media overpeinsd dat een andere zaak gebruikt is als ‘cover’, „om niet te focussen op al deze doden.”



The sexual harassment is a cover to not focus on the Nursing Home deaths — Kelli Car (@KelliCar14) March 5, 2021

Cuomo ligt momenteel namelijk al onder vuur in de Verenigde Staten, nadat hij door meerdere vrouwen werd beschuldigd van ongewenst gedrag. Maandag zei Cuomo in een verklaring over de aantijgingen dat hij „oprecht spijt heeft” als zijn gedrag ooit „verkeerd is opgevat als ongewenst geflirt”.

‘Speelse grapjes’

Een van de vrouwen die Cuomo beschuldigt, de 25-jarige Charlotte Bennett, zei tegen The New York Times dat ze afgelopen najaar allerlei seksueel getinte en persoonlijke vragen kreeg van haar baas. Zo vroeg hij haar of ze dacht dat leeftijd een verschil maakte in relaties, en had hij gezegd dat hij openstond voor relaties met vrouwen van in de 20. Die opmerkingen interpreteerde ze als duidelijke toenadering tot een seksuele relatie.

De Democraat ontkent echter ooit iemand ongepast te hebben aangeraakt of een ongepast voorstel te hebben gedaan. Cuomo stelt dat hij wel eens „speelse grapjes” maakt. „Ik bedoel dat niet beledigend en probeer alleen wat lichtzinnigheid en plagerij toe te voegen aan wat een zeer serieuze zaak is.”

Een advocatenbureau gaat onderzoek doen naar de beschuldigingen aan het adres van de gouverneur.

Gouverneur Cuomo zelf gaat gewoon verder met de z’n werkzaamheden en post foto’s van blije New Yorkers die net zijn gevaccineerd in het Yankee Stadion. „Fantastisch om te zien.”



