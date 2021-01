Witte Huis: regering Trump had geen distributieplan voor vaccins

Ondanks de dodelijke gevolgen van het coronavirus in de Verenigde Staten, had de regering van Trump geen plan liggen voor de distributie van vaccins. Dat zegt Ron Klain, de stafchef van de woensdag aangetreden president Joe Biden.

„Het proces om vaccins te verdelen, vooral buiten verzorgingstehuizen en ziekenhuizen, bestond niet echt toen wij in het Witte Huis kwamen”, zei Klain vandaag op nieuwszender NBC.



Yes. Also add: Her silence during Trump’s “bleach & disinfectant” speech makes her an aiding and abetting contributor to his lack of knowledge. I say ‘lack’ because we now know there was NO vaccine distribution plan at all. A complete sham. — Coleen F. (@skygal0330) January 22, 2021

25 miljoen besmettingen

Een lange tijd heeft Trump de gevaren van het virus bewust gebagatelliseerd. Ook weigerde bijvoorbeeld mondkapjes te adviseren. Afgelopen week maakte Biden zijn plannen bekend om de pandemie onder controle te krijgen. Een belangrijk onderdeel daarvan is het distribueren van de vaccins. De bedoeling is om met staten en lokale overheden vaccinatiecentra op te zetten in conferentiehallen, stadions en sportzalen. De federale overheid gaat duizenden medewerkers inzetten van onder meer het leger en apotheken om het aantal vaccinaties op te krikken.



Deaths due to the coronavirus have now exceeded 400,000. All primarily due to the negligence and incompetence of Donald J Trump, whose latest disaster is the mismanagement of the distribution of vaccines. — Wallis Weaver (@wallisweaver) January 17, 2021

Er zijn nu al 25 miljoen besmettingen geregistreerd in de VS. Dat houdt in dat ongeveer 8 procent van de bevolking het virus heeft (gehad). Ook het dodental is hoog: er overleden al 417.000 mensen aan het virus. Biden heeft gewaarschuwd dat het virus wel 600.000 Amerikaanse levens kan hebben geëist voordat een groot deel van de bevolking na vaccinatie immuniteit heeft opgebouwd.

Ruim zes op de honderd Amerikanen hebben inmiddels een vaccin gehad. De doelstelling van Trumps regering om tegen eind vorig jaar 20 miljoen mensen te hebben ingeënt is bij lange na niet gehaald.

