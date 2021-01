Aantal nieuwe coronagevallen met 4924 onder weekgemiddelde

Tussen zaterdagochtend en zondagochtend zijn 4924 positieve coronatests geregistreerd. Dat is minder dan gisteren, toen er 5471 positieve tests werden gemeld. Het aantal nieuwe coronagevallen ligt iets onder het weekgemiddelde. In de afgelopen zeven dagen kreeg het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 36.685 meldingen van nieuwe coronagevallen.

De steden waar de meeste nieuwe coronabesmettingen zijn geconstateerd in het afgelopen etmaal zijn Amsterdam (234), Rotterdam (128) en Den Haag (98). Van de veiligheidsregio’s waren het Brabant-Zuidoost (350) en Utrecht (322) die de meeste positieve coronatests registreerden.

Minder sterfgevallen

In het afgelopen etmaal zijn 30 sterfgevallen door corona gemeld. Dat waren er de afgelopen dagen steeds veel meer. Zowel zaterdag als vrijdag waren het er 89. Op donderdag waren er volgens het RIVM 91 sterfgevallen en woensdag 87. Het betekent niet dat al deze mensen in een periode van 24 uur zijn gestorven. Wanneer een coronapatiënt overlijdt, wordt dat soms pas na een tijdje doorgegeven.

Het aantal mensen dat met corona is opgenomen in de ziekenhuizen, is het afgelopen etmaal gestegen. In totaal zijn nu 2343 patiënten met Covid-19 opgenomen, 41 meer dan een dag eerder. Dat meldt het Landelijk Centrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Van de opgenomen patiënten met Covid-19 zijn er 676 dusdanig ziek dat ze op de intensive care liggen, zeven meer dan een dag eerder. Op verpleegafdelingen nam het aantal coronapatiënten het afgelopen etmaal met 34 toe tot 1667.

Opnames coronagevallen stabiel

Vier Nederlandse coronapatiënten liggen op de intensive care in Duitsland, hetzelfde aantal als gisteren.

Het gemiddeld aantal opnames is de afgelopen week vrij stabiel geweest. Daarom verwacht het LCPS dat de dalende trend in bezetting langzaam doorzet. Toch wordt ook rekening gehouden met een stijging, omdat de Britse variant van het coronavirus veel besmettelijker is dan de huidige variant, waardoor het aantal besmettingen en de instroom in de ziekenhuizen snel kan toenemen.

