Afvallen tijdens de lockdown met deze opmerkelijke tips

Gemiddeld zijn mensen tijdens de lockdown 2 kilo aangekomen. Dat wordt afvallen, niets om je voor te schamen. Met een buikje is het na het douchen toch wat minder prettig in een spiegel kijken dan met een gezond lichaam. Bepaal zelf je dieet, maar vergeet vooral deze verrassende tips en tricks niet, allemaal gestoeld op wetenschappelijk onderzoek.

Uiteraard begint alles met bewegen. Lees hier bijvoorbeeld alleen al wat de kracht van wandelen is. Heel lees je wat minder voor de hand liggende tips, gestaafd door onderzoek.

Door alleen maar te weten wat niét juist is, kom je er niet. Naast gezond eten, regelmatig bewegen en niet te veel bier drinken, vind je hier meer verrassende tips. Koop dat blauwe bord maar vast.

Afvallen met vitamine D

Vitamine D helpt je lichaam niet alleen om calcium te absorberen en je immuunsysteem te reguleren, het kan je ook helpen als je wil afvallen. Uit onderzoek blijkt dat de kilo’s er sneller afvliegen als je vitamine D toevoegt aan een caloriearm dieet. Uit een ander onderzoek blijkt dat vitamine D helpt bij een snellere vetverbranding. Win-win.

Eet van blauwe borden…

…draai een rondje, klap in je handen en hopla, het afvallen gaat automatisch. Nee, natuurlijk niet. We kunnen ons voorstellen dat je ons vreemd aankijkt als we het over blauwe borden hebben, maar uit een onderzoek gepubliceerd in Contact blijkt toch echt dat je minder eet vanaf een blauw bord. „Blauwe kleuren zorgen ervoor dat voedsel er minder aantrekkelijk uitziet, terwijl warmere kleuren, vooral geel, het tegenovergestelde effect hebben”, aldus professor Val Jones.

Eet een dessert voor je ontbijt

Nog een interessant onderzoek, dat je waarschijnlijk goed zal doen. Uit onderzoek van de Tel Aviv University onder een groep mensen met overgewicht, blijkt dat de helft die een ‘600 calorieën-ontbijt’ nuttigde meer kilo’s kwijtraakte dan de helft die zoetigheid als chocoladecake vermeed. De wetenschappers concludeerden dat de mensen die het ontbijt begonnen met een dessert op natuurlijke wijze, gedurende de dag meer van die extra calorieën konden verbranden. Daarnaast waren ze beter in staat om hun verlangens later op de dag te beheersen. Mocht het niet werken, klop dan niet bij ons aan maar bij de Tel Aviv University.

Eet af en toe chocolade

Over een dessert gesproken, neem dan gerust chocolade als je wil afvallen. Althans, als je afgaat op een onderzoek gepubliceerd in Archives of Internal Medicine, waaruit blijkt dat mensen die regelmatig chocolade eten slanker zijn. Weet wel dat dit volgens de onderzoekers alleen geldt voor chocola met minimaal 70 procent cacao. Ja, dat zijn nog eens tips en tricks, toch?

Stop met het schillen van je appels

Eet je appel gewoon met schil. Handiger, minder werk en het helpt tijdens het afvallen. In 2012 ontdekten wetenschappers in dit onderzoek dat ursolzuur, een natuurlijke stof in appelschil, helpt bij het voorkomen van obesitas. Ursolzuur zit ook in zwarte bessen, cranberries, basilicum, tijm, rozemarijn, munt en nog een aantal soorten fruit en kruiden.

Afvallen door koffie te drinken

Koffie helpt niet alleen voor meer energie, maar is ook een prima voedingsproduct tijdens het afvallen. Dat blijkt uit dit onderzoek. Er werd al veel meer over geschreven.

Kijk geen reclames

Velen vinden het niet leuk om reclames te kijken, toch doe je het. Tip: kijk geen reclames over eten en drinken als je wilt afvallen, ook al denk je nog zo hard dat je daar niet gevoelig voor bent. Wetenschappers van het Montreal Neurological Institute ontdekten dat ze je hersenen kunnen activeren, waardoor je al niet lang daarna hunkert naar de zoete of vette voedingsmiddelen die je op je scherm ziet.

Spinazie-extract

Als je niet van spinazie houdt, is er nog steeds een reden om het in poedervorm toe te voegen aan je dagelijkse routine. Uit een onderzoek uit 2014, gepubliceerd in Appetite, blijkt dat het dagelijks toevoegen van slechts 5 gram van spinazie-extract jouw trek in zoet en vet met 95 procent zou kunnen verminderen.

Kauwgom kauwen = afvallen

Nog een onderzoek gepubliceerd in Appetite. Wetenschappers stelden in 2011 vast dat mensen in de 45 minuten nadat ze op kauwgom kauwen een voller gevoel en minder eetlust hebben. Nou is het niet goed om de hele dag op kauwgom te kauwen, maar voor een maaltijd kan het dus handig zijn als je wil afvallen, volgens het onderzoek.

Draag vanilleparfum

We hebben er nog nooit van gehoord, maar mocht je eens op een flesje vanilleparfum stuiten, dan is dat het proberen waard. Voor een onderzoek van het St. George’s ziekenhuis in Londen kregen verschillende groepen mensen pleisters op met vanillegeur, citroengeur, een placebo en helemaal geen pleisters opgeplakt. Na vier weken lukte het de groep met de vanillegeur het makkelijkst om nee te zeggen tegen calorierijke snoepjes.

Dim je lichten en muziek

Uit een onderzoek gepubliceerd in Psychological Reports: Human Resources & Marketing blijkt dat mensen die in omgevingen met zachte verlichting en muziek eten minder calorieën naar binnen werken dan mensen die eten in heldere verlichte en luide omgevingen. Dus doe het licht uit en maak van elke maaltijd een romantische gelegenheid.

