Aantal nieuwe coronagevallen en aantal ziekenhuisopnames gestegen

Het aantal nieuwe coronagevallen is afgelopen etmaal gestegen met 431. Tussen vrijdagochtend en zaterdagochtend kwamen er 8630 meldingen van positieve tests binnen bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), tegen 8199 (gecorrigeerd) de dag ervoor.

Het aantal sterfgevallen is toegenomen met 38, vrijdag waren dat er 98. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in die 24 uur zijn overleden. Wanneer een coronapatiënt sterft, wordt dit soms pas na een tijdje doorgegeven Sinds het begin van de uitbraak zijn 813.787 mensen positief getest en overleden 11.566 mensen.

Meeste nieuwe besmettingen

De veiligheidsregio Utrecht heeft met 650 de meeste nieuwe besmettingen. Noord-Holland-Noord en Rotterdam-Rijnmond volgen met respectievelijk 587 en 519 besmettingen.

De gemeente Amsterdam kreeg er het afgelopen etmaal 277 nieuwe coronagevallen bij. In Rotterdam waren dat er 205, in Den Haag 188 en 187 in Almere.

Bezetting ic

Het totaal aantal opgenomen Covid-patiënten in Nederland bedraagt nu 2694 en dat zijn er 45 meer dan vrijdag. Van hen liggen er 689 op de ic, drie minder dan vrijdag. Dat meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) zaterdag.

Op de ic liggen ook 379 patiënten wegens andere aandoeningen. De totale ic-bezetting komt daarmee op 1068, en dat zijn er dertien minder dan vrijdag.

Duitsland

Er liggen negen Covid-patiënten op de ic in Duitsland, een minder dan de vorige dag. In de afgelopen 24 uur zijn zestien Covid-patiënten verplaatst tussen de regio’s, van wie drie ic-patiënten.

