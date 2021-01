Duitsland bestelt alvast coronavaccins voor volgend jaar

Duitsland heeft al coronavaccins voor volgend jaar besteld voor het geval die noodzakelijk zijn om de bevolking immuun te houden of om de immuniteit tegen corona een impuls te geven. Gezondheidsminister Jens Spahn meldde dat zaterdag in een online bijeenkomst met mensen uit de medische zorg.

„We hebben nieuwe bestellingen gedaan voor 2022, om tenminste iets achter de hand te hebben”, zei Spahn. „Niemand weet of we een nieuwe impuls nodig hebben. Nu de productiecapaciteit wordt uitgebreid, bestellen we vaccins als een voorzorgsmaatregel. Hebben we ze niet nodig, prima, maar als we ze wel nodig hebben dan zijn ze beschikbaar.”

Groeiende kritiek

De bijeenkomst werd gehouden te midden van groeiende kritiek in Duitsland op de trage voortgang van vaccinaties. Spahn verdedigde zich door te zeggen dat 2,3 van de 83 miljoen Duitsers inmiddels een eerste dosis van het vaccin toegediend hebben gekregen.

Enkele premiers van Duitse deelstaten uitten ook kritiek op de federale regering, vooruitlopend op een bijeenkomst komende maandag van een nieuwe taskforce voor vaccinaties. Daarbij schuiven niet alleen nationale en regionale overheden aan, maar ook vertegenwoordigers van farmaceutische bedrijven en de EU.

Grotere stem

De Beierse premier Markus Söder wil dat de deelstaten een grotere stem krijgen in de verdeling van de vaccins onder groepen die dat het hardste nodig hebben. Dat zei hij tegen Die Welt. Söder wil dat ook de eventuele toelating van Chinese en Russische vaccins in Europa wordt overwogen.

Gezondheidsautoriteiten hebben zaterdag 13.321 nieuwe besmettingen gemeld en 794 overlijdens door toedoen van het coronvirus.

