Coronagolf in Ierland vanwege gezellige kerst, Italië stelt opening skipistes uit

Het coronavirus is in Ierland weer bezig met een razendsnelle opmars. En dat komt niet door de nieuwe ‘Britse’ mutatie, maar door een iets té gezellige kerst. Ieren zochten elkaar rond de kerst namelijk veelal gewoon op.

De nieuwe, meer besmettelijke variant van het virus is weliswaar opgedoken in het land, maar Ierse gezondheidsautoriteiten zeggen dat dat niet de reden is voor de nieuwe golf.

Sterker nog, slechts 17 procent van de nu vastgestelde besmettingen zou te ‘danken’ zijn aan de Britse variant. „We geloven dat de Britse variant zich hier op betrekkelijk laag niveau voordoet”, zegt een Ierse deskundige. Vooral met kerst zag hij een veel grotere overdracht van het virus dan verwacht. „Daarom zitten we nu in deze precaire situatie.”

Nog maar twee weken geleden had Ierland de laagste besmettingsgraad binnen de Europese Unie, maar de afgelopen week verdubbelde het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen. Het aantal gemelde besmettingen per dag zal ook snel stijgen, verwacht de expert. Gisteren waren dat er ruim 1700.



I still can't get over how stark the divide in COVID-19 cases between Northern Ireland and the Republic of Ireland is. It's been like this for *months*. pic.twitter.com/322lYGmpce — Colin Angus (@VictimOfMaths) December 30, 2020

Opening skipistes uitgesteld

In Italië zouden de skipistes op 7 januari geopend worden, maar dat wordt nu uitgesteld naar 18 januari. Dat heeft het Italiaanse ministerie van Volksgezondheid vandaag bekendgemaakt. De beslissing is genomen vanwege de aanhoudende tweede coronagolf in het Zuid-Europese land.

Net als veel andere Europese landen sloot Italië de skipistes gedurende de kerstdagen en rond oud en nieuw als onderdeel van een pakket maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Het aantal besmettingen per dag is sterk gedaald, naar ongeveer 20.000. Tijdens het hoogtepunt in november werden er 40.000 besmettingen per dag vastgesteld. Sinds kort stijgt het aantal besmettingen weer. Elke dag overlijden daarnaast nog steeds honderden Italianen aan de gevolgen van Covid-19.

11.831 nieuwe besmettingen

Het Italiaanse ministerie van Volksgezondheid heeft gezegd dat de skipistes langer gesloten blijven op verzoek van de regionale autoriteiten en op advies van gezondheidsexperts.

Vandaag meldden de Italiaanse autoriteiten 11.831 nieuwe besmettingen die in de afgelopen 24 uur zijn vastgesteld. Dat is bijna een halvering van de 22.211 nieuwe gevallen die gisteren werden gemeld. In het afgelopen etmaal overleden in Italië nog eens minstens 364 personen aan de gevolgen van een coronabesmetting.

Een kleine week geleden begonnen de Italianen met vaccineren, maar niet met een hoog tempo. Ongeveer 46.000 personen hebben tot dusver een prik gekregen, blijkt uit cijfers van de Italiaanse regering, terwijl er maar liefst 470.000 doses voorhanden zijn. De regering, die nog niet van een vertraging wil spreken, hoopt dat het aantal toegediende vaccins woensdag meer dan vertienvoudigd is.

Ter vergelijking: in bijvoorbeeld Groot-Brittannië en Israël zijn er al een miljoen mensen gevaccineerd.

