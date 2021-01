Op de eerste zondag van het jaar doen we het meest aan online daten

Nét na de jaarwisseling, dat is wanneer we het vaakst aan online daten doen. Op de eerste zondag van het jaar, welteverstaan. Morgen, tijdens ‘Dating Sunday’, wordt een recordaantal matches en uitwisseling van telefoonnummers verwacht.

Datingapp Inner Circle voorspelt zelfs een toename van matches tussen singles met 242 procent. Het is Geen makkelijk jaar geweest, qua daten, maar 2021 begint dus met een flink hoogtepunt. Wie weet krijg je nu net het telefoonnummer van je droomman, of bemachtig je een zoomdate met de vrouw van je dromen.

Volgens de app is januari dé maand voor daten omdat singles, nu meer dan ooit, vasteblasloten zijn om in 2021 hun nieuwe liefde te maken.

Nieuwe rondes, nieuwe kansen

Misschien is je relatie uitgegaan vanwege de lockdown – 24/7 op elkaars lip zitten is meestal niet positief – of heb je door de lockdown niet veel kunnen daten. Vanwege minder cockdown in lockdown was er tijdens de eerste coronagolf zelfs sprake van een masturbatiepiek.

2021 betekent dus: nieuwe rondes, nieuwe kansen. Inner Circle voorspelt dit jaar dan ook een record aan activiteiten, matches tussen singles en nieuwe inschrijvingen in vergelijking met een doorsnee winterse zondag. Naast een toename van 242 procent op het gebied van matches zal er ook een toename zijn van 54 procent als het gaat om het aantal singles die beginnen met datingapps. Er wordt zo’n 61 procent meer berichten verstuurd, en er worden 69 procent (toepasselijk cijfer) meer telefoonnummers uitgewisseld.

‘Alles op alles voor een succesvol liefdesjaar’

David Vermeulen, oprichter van Inner Circle, zegt dat de afgelopen maanden al opvallend druk waren: „Door alle maatregelen tegen het coronavirus en gesloten horeca verwachten we dit keer de hoogste piek ooit qua activiteit in onze app. We voorspellen dat ‘Dating Sunday’ dit jaar zelfs het begin is van ‘Dating January’ omdat singles na bijna een jaar Corona alles op alles gaan zetten voor een succesvol jaar op liefdesgebied.”

Om te kunnen voorspellen hoe 2021 wordt als datingjaar, is gekeken naar vorig jaar en de recente cijfers in alle landen waar Inner Circle actief is. „Naast de 242% stijging van het aantal matches op die zondag, verwachten we dat de hele maand januari behoorlijk druk wordt. Nederland is één van de meest actieve landen op deze dag. We hopen dan ook op veel mooie matches!”, zegt Vermeulen.

Sinds de uitbraak van het virus is de online activiteit van singles wel veranderd. Voorheen lag de piek vooral in het weekend – want vrij, dus tijd om drankjes te doen – nu zijn singles ook doordeweeks meer actief. Maar toch blijft zondag de absolute favoriete dag voor (online) daten.

Succestips

Ben je ook van plan om op ‘jacht’ te gaan morgen? Inner Circle datingexpert Charly Lester deelt haar tips om je succesmatch te vinden:

„Dating Sunday is een speciale gelegenheid. Zie het als een kans om iets anders te proberen – of het nu gaat om mensen die normaal gesproken niet ‘jouw type’ zijn een kans te geven of het zetten van de eerste stap.”

„Het algoritme van dating apps houdt in: hoe actiever je bent, hoe zichtbaarder. Verhoog jouw kansen door je profiel te verfrissen en potentiële matches te liken.”

„Blijf hangen voor de avondshift: Inner Circle voorspelt dat de meeste singles actief zijn tussen 21:00 en 23:00.”

