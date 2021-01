Actievoerders met koelwagen tegengehouden, ze wilden alvast beginnen met vaccineren

De politie heeft vanochtend drie actievoerders van de groepering Containment Nu! tegengehouden. Zij waren met een koelwagen op weg naar Movianto in Oss, waar Pfizer-vaccins liggen opgeslagen. Op 8 januari beginnen de vaccinaties, maar de actievoerders willen daar niet op wachten.

Naar eigen zeggen wilde het drietal tienduizenden vaccins in de koelwagen laden en die naar ziekenhuizen, verpleeghuizen en prikcentra brengen. Maar op de snelweg werden de actievoerders al tegengehouden, de politie dirigeerde hen naar een grasveld.

Vanaf daar moesten ze tien minuten lopen naar het bedrijf, is te lezen in een Twitter-verslag van de actie.



We moesten dus een flink eind lopen om bij de locatie te komen waar de vaccins liggen. Juridisch is dat niet heel fijn, een manifestatie moet op een relevante locatie kunnen plaatsvinden. Maar ja, we willen geen problemen. pic.twitter.com/fPGSFOeajZ — Containment Nu! #VeiligOnderwijs (@ContainmentNu) January 4, 2021

‘Niet de intentie om iemand in de weg te zitten’

Volgens de gemeente waren ze niet welkom met de vrachtauto. Blok denkt dat de gemeente bang is voor ongeregeldheden, maar benadrukte dat ze van hen niets te vrezen hebben. „We zijn hier met zijn drieën om te helpen. We hebben niet de intentie om maar iemand in de weg te zitten, maar we hadden het wel leuk gevonden om even met de wagen in de buurt met het bedrijf te gaan praten.”

Ze waren goed voorbereid en hadden zelfs een medicus bij zich, die zelf kan beginnen met inenten. „Mocht ons aanbod van hulp worden geaccepteerd, dan kunnen vandaag dus al duizenden prikken gezet worden in de armen van ouderen, verplegers en artsen”, meldt de actiegroep. Pak desnoods „de dichtstbijzijnde arm”, zei de groep.



We gaan helpen! #IkWilDiePrik

met een hele grote vrachtwagen zijn we naar Oss gegaan, waar 300.000+ vaccins liggen. Bij aankomst stonden 3 politiewagens op ons te wachten en vertelden ons dat we op een kilometer afstand moesten blijven staan. pic.twitter.com/QUbpvufdFp — Containment Nu! #VeiligOnderwijs (@ContainmentNu) January 4, 2021

‘Hartverwarmend’

Burgerplatform Containment Nu! wil naar eigen zeggen een economische en humanitaire ramp als gevolg van de verdere verspreiding van het virus voorkomen. „Nu er een vaccin is moet dit met de hoogste urgentie worden uitgerold, om levens te besparen en het virus onder controle te brengen”, vindt de groep.

Blok had voor de poort van het bedrijf een gesprek met manager Michiel Heller van Movianto. Deze noemde de actie „hartverwarmend” en bedankte de actievoerders voor hun aanbod. „Maar laat de professionals hun werk doen, dan komt het allemaal goed”, zei Heller.

Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen. De woordvoerder van het bedrijf kwam heel netjes naar buiten. hij heeft ons aanbod warm ontvangen, en sprak zijn waardering en dank uit. Hij vertelde ons dat vandaag geen hulp nodig is. Het is druk maar onder controle. pic.twitter.com/dQwnIOOrtQ — Containment Nu! #VeiligOnderwijs (@ContainmentNu) January 4, 2021

