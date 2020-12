VN-topman: ‘Leiders van alle landen moeten klimaatnoodtoestand uitroepen’

Het gaat niet goed met het klimaat, vindt VN-secretaris-generaal Antonio Guterres. Daarom wil hij dat de leiders van alle landen een „klimaatnoodtoestand” uitroepen. Zo moeten we een catastrofale opwarming van de aarde voorkomen, zei de VN-topman vandaag in zijn openingstoespraak op een klimaattop.

Die noodtoestand zou moeten gelden totdat CO2-neutraliteit is bereikt, ofwel dat er geen extra broeikasgassen meer in de atmosfeer vrijkomen, zei Guterres bij de start van de eendaagse top.

I call on leaders worldwide to declare a State of Climate Emergency in their countries until carbon neutrality is reached.

Five years after the #ParisAgreement, we are still not going in the right direction.

Let’s make the promise of a net zero world a reality. pic.twitter.com/pspktHxQc4

