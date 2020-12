Man rijdt rond met 150 kilo illegaal vuurwerk en peuter in auto, 120 cobra’s onder bed 17-jarige

De politie heeft het dit weekend druk gehad met (illegaal) vuurwerk. Zo reed er een man op de A2 bij Zaltbommel rond met 150 kilo van het spul. Het 3-jarige kind van de man zat ook in de auto. En onder het bed van een 17-jarige jongen uit Zierikzee vond de politie 120 cobra’s.



🚨 Automobilist heeft zijn kind in auto met 150 kg aan zwaar illegaal vuurwerk https://t.co/Fno4bUxpC7 112 in Beeld pic.twitter.com/t06wkxdrdw — 112inBeeld (@112inBeeld) December 12, 2020

De man die met 150 kilo illegaal vuurwerk en zijn peuter rondreed, komt uit de Gelderse plaats Zuilichem. Nadat hij was aangehouden door de politie, vermoedden de agenten dat er meer vuurwerk moest zijn. Ze kwamen uiteindelijk uit in het dorp Gellicum, waar een zeecontainer in het buitengebied werd gevonden met zwaar illegaal vuurwerk. In totaal is 4500 kilo in beslag genomen. Het wordt vernietigd.

De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.

Cobra’s onder bed

Een 17-jarige jongen uit Zierikzee vond het een goed idee om een 120 cobra’s (het vuurwerk, niet het dier) in een doos te verstoppen onder zijn bed. Hij is aangehouden door de politie en wordt verhoord.

Agenten hadden informatie gekregen dat er mogelijk illegaal vuurwerk in de woning lag. Cobra’s hebben volgens de politie een „gigantische kracht en impact” en zijn levensgevaarlijk. Het vuurwerk is in beslag genomen en vernietigd.



Melden helpt! Help mee uw veiligheid en gezondheid te beschermen, als u iets weet. Bel de politie 0900-8844. Anoniem 0800-7000. Veel dank ! Politie vindt 120 cobra’s onder bed van 17-jarige | Binnenland | https://t.co/2PC1BjwpQD https://t.co/m4dDy77rUe — Ahmed Marcouch (@ahmedmarcouch) December 12, 2020

‘Enorme klap’

Bij deze twee gevallen was de politie er dus op tijd bij, vóór het vuurwerk schade kon aanbrengen. Maar in Rotterdam ging het mis: daar zijn gisteravond de ruiten van twee woningen en zeven kelderboxen stukgegaan door vuurwerk. Volgens de politie ging het om „een enorme klap” en raakte ook een auto beschadigd.

De daders waren er al vandoor toen de politie arriveerde. Een reparateur die de schade kwam herstellen, werd door onbekenden met eieren en tomaten bekogeld. „Ook nu waren de helden die voor deze idioterie verantwoordelijk waren verdwenen toen de politie aankwam”, zei de politie.

