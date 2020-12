Dotan ontmoet Paus Franciscus: ‘Dit is net gebeurd…’

Dotan heeft vandaag paus Franciscus ontmoet. De zanger deelde de beelden via Twitter. „Dit is net gebeurd…”, schrijft hij erbij.

De ontmoeting duurde niet lang, nog geen tien seconden spraken de twee elkaar. In het filmpje is te zien dat Dotan, op veilige afstand en met een mondkapje op, een aantal woorden met de paus wisselt. Waar de twee het over hebben, is niet duidelijk.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Dotan is in Rome voor opnames van het Italiaanse tv-programma Show Do Vaticano, dat jaarlijks op kerstavond wordt uitgezonden. Hij is de eerste Nederlandse artiest ooit die er uitgenodigd is.

Het gaat Dotan de laatste tijd voor de wind, sinds de zomer van 2019. In Nederland maakte hij na de trollen-affaire een comeback, maar ook in het buitenland blijft zijn succes niet onopgemerkt. Hij was in meerdere landen te zien bij tv-shows, al dan niet via Zoom.

In Italië staat zijn nummer There Will Be A Way op nummer twee in de hitlijsten.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

‘Ontzettende eer’

„Ik vind het een ontzettende eer om in het Vaticaan te mogen optreden en de paus te mogen ontmoeten”, zei de zanger eerder deze week. „Het Vaticaan is een van de mooiste plekken ter wereld om te mogen spelen. Wat er allemaal gebeurd is met mijn muziek in Europa dit jaar is ongelooflijk en dit voelt als een kers op de taart”, meldt Dotan.

Tijdens de jaarlijkse Show Do Vaticano treden grote artiesten uit Italië en andere landen op. Normaal gesproken is er een groot publiek aanwezig, maar vanwege de coronacrisis blijft het bij een lege zaal en de paus. Vorig jaar was Lionel Richie de hoofdgast en dit jaar is het de eer aan Dotan.

Lees ook: Belgische Sinterklaas bezoekt woonzorgcentrum, blijkt superspreader te zijn