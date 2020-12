Strengere lockdown in Londen tegen sneller verspreidend virus

Ook voor een deel van het Verenigd Koninkrijk worden de feestdagen niet bepaald leuk of gezellig. Premier Boris Johnson heeft namelijk vandaag aangekondigd dat een deel van het land in lockdown gaat. En dat is een flink strenge lockdown.

Aanleiding voor de strenge lockdown is een nieuwe stam van het coronavirus. Die kan zich sneller verspreiden dan eerdere varianten van het virus.

Maandag al werd bekendgemaakt dat er een nieuwe stam was ontdekt. Op basis van de eerste analyse van gegevens erover constateerde een speciale adviesgroep dat de nieuwe stam zich mogelijk sneller verspreidt. Johnson zei vandaag dat de nieuwe variant tot 70 procent meer besmettelijk is.

Er zijn geen tekenen die erop wijzen dat de nieuwe variant van SARS-CoV-2 dodelijker is of minder goed te voorkomen met de nieuwe vaccins.



As Prime Minister, it is my duty to take the difficult decisions, to do what is right to protect the people of this country. (1/3) — Boris Johnson (@BorisJohnson) December 19, 2020

Alleen voor noodzaak naar buiten

Vanwege de lockdown mogen mensen in Londen en het zuidoosten van Engeland alleen nog naar buiten als dat echt nodig is. Dat kan zijn voor hun werk, bijvoorbeeld. Ook moeten, net als bij ons, niet-essentiële winkels, overdekte uitgaansgelegenheden en spotscholen dicht.

Mensen mogen alleen in groepjes van hoogstens twee over straat. Deze strengere lockdown geldt zeker tot 30 december.

Door deze lockdown kan ongeveer een derde van de bevolking met kerst de deur niet uit, om bijvoorbeeld familie te zien. Voor de rest van het land geldt dat er met kerst ook strengere regels gaan gelden. Slechts één dag mogen leden van drie verschillende huishoudens elkaar binnenshuis ontmoeten in plaats van vijf. De strengere maatregelen gaan morgen al in.



WATCH LIVE: An update on coronavirus (19 December 2020) https://t.co/zqVXIkifSd — Boris Johnson (@BorisJohnson) December 19, 2020

‘Dit had veel eerder gemoeten’

De Britten zijn bepaald niet blij met hun premier. Volgens hen hadden deze maatregelen al veel eerder ingevoerd moeten zijn. Lange tijd zei Johnson namelijk dat mensen met kerst meer vrijheid kregen. Zo zouden mensen van verschillende huishoudens elkaar vijf dagen lang mogen zien. Verschillende bezoekjes aan meerdere delen van de familie, dus. Veel mensen hebben ook al dingen gepland, tickets gekocht, inkopen gedaan. „Kerst zou weken geleden al geannuleerd moeten worden. Om dat nu te doen, nu mensen al geld hebben uitgegeven, is absurd”, twittert iemand.



Christmas should have been cancelled weeks ago… to not do so and then cancel it at the last minute after everyone has spent money on their plans is idiocy of the absolute Boris Johnson order — dave ❄️ 🥕 🧻 (@davemacladd) December 19, 2020

„Krijgen mensen die al tickets hebben gekocht nu hun geld terug?” vraagt iemand anders zich af. Weer een ander doopt de premier om tot Boris the Grinch: „Het maakt niet uit of je lief of stout bent geweest.”



