‘Nederlanders welkom’, maar geen grote shopdrukte in Antwerpen

‘Nederlanders welkom in Belgische winkelsteden’, klonk het deze week. Toch was de komst van veel Nederlanders nogal gevreesd in België. In winkelsteden, zoals bijvoorbeeld Antwerpen, bleef de drukte vandaag uit.

Volgens de politie beleefde Antwerpen zelfs een „aangenaam gezellige” winkeldag zonder grote drukte en in kustplaatsen als Knokke bleef het ook rustig. Het „miezerige weer” zou ze weleens kunnen hebben gered, denkt de Antwerpse politie.

Over slechts een paar dagen is het al kerst. België vreesde dus dat Nederlanders nog even last-minute kerstinkopen zouden komen doen in hun land. Want zoals we allemaal weten, zijn de winkels in Nederland dicht. Belgische burgemeesters kondigden aan streng op te treden als het te druk zou worden of de hand zou worden gelicht met de coronaregels.



Dat was niet nodig vandaag. In Antwerpen waren er „helemaal geen problemen”, zegt de politie. Er hoefde dan ook geen straat te worden afgesloten en ook andere maatregelen bleken niet nodig. Maar of dat ligt aan het gebrek van Nederlandse shoppers kan de politie moeilijk inschatten, want „voor ons maakt het niet uit waar ze vandaan komen”, zei een woordvoerder. „Maar ik heb me laten vertellen dat er eigenlijk weinig Nederlanders naar Antwerpen zijn afgezakt.”

‘Geen overspoeling van Nederlanders’

Ook aan de kust „was van een overspoeling van Nederlanders geen sprake”, zegt wethouder Piet De Groote van grensplaats Knokke. „Er waren niet meer noorderburen dan anders” in de badplaats vlak bij Zeeuws-Vlaanderen en „het bleef veilig.” De politie hoefde volgens De Groote nergens in te grijpen.

Om grensverkeer te ontmoedigen, kondigden de Belgische autoriteiten vrijdag nog aan dat de politie strenger gaat controleren. Maar het blijft vooralsnog vooral bij buitenlands bezoek erop wijzen dat winkelen voor je plezier ook in België niet de bedoeling is. Winkelen mag in principe alleen in je eentje en hooguit een halfuur lang, hield de politie arriverende dagjesmensen nog eens voor.

