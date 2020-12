Ruim 15.000 wachtende truckers in Dover getest, slechts een handjevol positief

Ruim 15.000 wachtende vrachtwagenchauffeurs zijn in de haven van Dover getest op het coronavirus. Bij slechts een handjevol van hen, 36 om precies te zijn, was de test positief. Dat komt neer op 0,23 procent, zei transportminister Grant Shapps volgens Sky News.

„Er zijn nu 15.526 coronavirustests uitgevoerd op chauffeurs, wat 36 positieve resultaten opleverde die worden geverifieerd”, meldde de minister. Als de truckers hun weg naar Frankrijk willen vervolgen, moeten ze eerst een negatieve test aanleveren. Zo’n 1100 Britse militairen zijn ingezet om in een zo hoog mogelijk tempo sneltesten af te nemen.

Vorige week zondag werd de grens gesloten, omdat er een gemuteerde versie van het coronavirus in het Verenigd Koninkrijk werd aangetroffen. Er ontstonden lange rijen met duizenden vrachtwagens in Kent, waarna het graafschap de snelwegen naar Dover afsloot. Chauffeurs werden tijdelijk opgevangen op de voormalige luchthaven Manston.

Shapps zei dat alle vervoerders op tweede kerstdag (vandaag dus) om 09.00 uur Manston hebben verlaten en terug kunnen gaan naar Dover om de oversteek naar Frankrijk te maken. „Manston is nu leeg en vrachtwagens moeten er niet meer heen,” schreef de minister in een tweet.

Update on Kent lorry situation: 15,526 #Coronavirus tests now carried out. Just 36 positive results, which are being verified (0.23%).

Manston now empty and lorries should no longer head there please. pic.twitter.com/RPBC5Rsd2C

— Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) December 26, 2020