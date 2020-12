Opname van heftig telefoongesprek tussen Johnny de Mol en ex online gezet

Het is al een tijdje gaande: halverwege december deed de ex van Johnny de Mol, Shima Kaes, aangifte tegen hem vanwege zware mishandeling en poging tot doodslag. Destijds noemde de advocaat van De Mol dat absurd en een „ordinaire publiciteitsstunt”. Nu is er een telefoongesprek uitgelekt tussen de twee exen, waarin De Mol zelf bewijs lijkt te leveren voor de beschuldigingen.

Even terug naar het begin: de incidenten waarvan Kaes aangifte deed, stammen uit 2015. Ze vonden plaats in het Mexicaanse Tulum, in Amsterdam en op Ibiza. De Mol zou zijn toenmalige partner onder meer zou hebben geslagen, geschopt en gepoogd te wurgen.

Er werden foto’s bij de aangifte aangeleverd waarop verwondingen te zien zijn, zoals een blauw oog, een gescheurde lip, blauwe plekken en bloeduitstortingen. Daarnaast spreekt de huisarts van Kaes in 2015 van ‘fysiek geweld’, schreef het Algemeen Dagblad.

‘Ik ben heel hardhandig geweest met je’

En nu dus, een gelekt telefoongesprek. Als er nog niet genoeg bewijs was, dan lijkt dat er nu wel te zijn. „Ik ben heel hardhandig geweest met je en fucking terecht”, zegt De Mol in het fragment. Daarop zegt zijn ex, Kaes: „Je hebt mijn mond vastgehouden, je hebt me de kamer gewoon niet uit laten gaan en je hebt me gewoon helemaal door elkaar geschud en ik heb gewoon een blauw oog gehad.” En dan De Mol weer: „Precies.” Hij lijkt dus, in deze opname, zelf te bevestigen dat hij haar heeft mishandeld.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ik flikker um gewoon op twitter… #Johnny de mol erkent de mishandeling… media als @RTL_Blvd en @ShownieuwsSBS6 zenden dit NIET uit… gevonden via mediacourant en die weer via thepostonline. pic.twitter.com/9G2C18Ztw5 — Donny #ikdoewelmee #blijfthuis #stayhome (@Donerd) December 22, 2020

De juridisch adviseur van Kaes bevestigt dat zij inderdaad te horen is in het fragment. Ook zegt hij dat ze het betreurt „dat haar privacy en die van haar ex-verloofde Johnny de Mol wederom niet worden gerespecteerd”.

De advocaat van Johnny de Mol, en hijzelf, hebben nog niet gereageerd.

Lees ook: Drie Franse agenten doodgeschoten, verdachte dood aangetroffen