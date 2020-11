Organisaties aangeklaagd om vulkaanuitbarsting met 22 doden

Tien organisaties en drie personen zijn in Nieuw-Zeeland aangeklaagd als gevolg van de dodelijke vulkaanuitbarsting vorig jaar. Toen kwamen er op White Island 22 mensen om het leven. Tientallen anderen liepen ernstige brandwonden op.

De organisaties en personen worden aangeklaagd door de arbeidsinspectie van het land. De arbeidsinspectie, en eerder ook al de politie, heeft onderzocht hoe het kon dat groepsreizen destijds doorgingen, terwijl er een verhoogd risico op uitbarsting was. Drie weken voor de uitbarsting was het waarschuwingsniveau voor een mogelijke uitbarsting al verhoogd. Volgens Phil Parkes, hoofd van de arbeidsinspectie, was de vulkaanuitbarsting weliswaar „onverwacht”, maar niet „onvoorzienbaar”.

Boetes

Het onderzoek van de inspectie heeft tot dertien aanklachten geleid. Mogelijk worden die vanaf half december door de rechtbank behandeld. Namen van de personen of organisaties zijn niet bekendgemaakt. De organisaties – vermoedelijk bedrijven – kunnen een boete krijgen tot 1,5 miljoen Nieuw-Zeelandse dollar (881.000 euro). De drie personen wachten een maximale boete van omgerekend zo’n 176.000 euro.

De arbeidsinspectie kan alleen organisaties en personen vervolgen voor overtredingen van de gezondheids- en veiligheidsvoorschriften. Naar de vulkaanuitbarsting is ook een ander onderzoek ingesteld, waarbij gekeken wordt naar mogelijke strafrechtelijke vervolging.

Geen teken van leven

Op 9 december 2019 barstte de vulkaan uit het eiland uit. Er waren op dat moment 47 mensen, onder wie veel Australiërs, op het eiland. Veel van hen kwamen van een cruiseschip af. Van hen werden 31 personen met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht, 27 mensen hadden op meer dan 71 procent van hun lichaam brandwonden.

Al een dag na de uitbarsting zei premier Jacinda Ardern dat verkenningsvluchten geen teken van leven hadden gezien op het eiland. Alle lichamen lagen waarschijnlijk onder een dikke laag as. „Er waren twee groepen op het eiland. De mensen die weg konden komen en mensen die te dicht op de uitbarsting stonden”, zei ze toen.

Eind december maakte Nieuw-Zeeland bekend officieel te stoppen met zoeken. Op dat moment werden nog twee mensen vermist. Het ging om een Australische toeriste (17) en een gids (40). Mogelijk zijn hun stoffelijke resten in zee beland.

White Island is een vulkaan voor de noordkust van Nieuw-Zeeland en is populair onder toeristen. Sinds de ramp zijn er op geen toeristen meer geweest.

