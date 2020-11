’Prins Bernhard-belasting’ van PvdA valt verkeerd bij Bernhard

Prins Bernhard van Oranje is niet te spreken over een fiscaal plan van de PvdA. Die spreekt in haar verkiezingsprogramma van een ‘prins Bernhard-belasting’, bedoeld om huisjesmelkers aan te pakken.

De Telegraaf citeert hem: „Ik vind het vreemd dat een politieke partij mijn naam gebruikt in haar programma.”



Het is een heel goed teken als Prins Bernhard van Oranje, de pandjesprins, boos wordt van het #PvdA-verkiezingsprogramma. https://t.co/Bxmiez6xfF — Stijn Jansen (@StijnJansen90) November 29, 2020

‘Populistisch opportunisme’

Prins Bernhard reageert op vragen van De Telegraaf, omdat zijn zakenpartner Menno de Jonge boze mails stuurt naar de PvdA. De Jonge vindt het „populistisch opportunisme om iemand in deze discussie te betrekken omdat hij toevallig familie is van de koning”.

Ook zegt De Jong dat het taalgebruik van de sociaaldemocraten „demoniserend” is. De zakenpartner voert aan dat huurwoningen die hij en Bernhard begin deze eeuw aankochten al verhuurd waren bij aankoop en dat daarmee niets overblijft van de suggestie dat daarmee woningen zijn onttrokken aan de markt.



Iedereen heeft een betaalbare woning nodig, niemand honderden om mee te speculeren. Daarom wil de PvdA beleggers meer belasten. Huizen zijn om in te wonen, niet om te verzamelen. ‘Prins Bernhard-belasting’ van PvdA valt verkeerd’ https://t.co/fRUYTM7t9w @telegraaf — Henk Nijboer (@henknijboer) November 29, 2020

Henk Bijboer, PvdA-parlementariër, benadrukt dat vaststaat dat Bernhard direct dan wel indirect vastgoed verhuurt. „Als Tweede Kamerlid ben ik vrij maatschappelijke thema’s aan de kaak te stellen en daar de woorden en benamingen bij te kiezen die ik gepast vind.”

