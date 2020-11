Leugen medewerker pizzeria leidt tot lockdown Zuid-Australië

De leugen van een medewerker van een pizzeria in de deelstaat Zuid-Australië heeft gezorgd voor een lockdown. De man zei dat hij besmet was geraakt tijdens het kopen van een pizza, maar in werkelijkheid had hij als medewerker verschillende diensten gedraaid in de zaak. Dat deed hij samen met een besmette collega.

De lockdown, die zes dagen zou duren, wordt nu vroegtijdig beëindigd. Door de leugen van de man leek het alsof hij het coronavirus had opgelopen door een zeer korte blootstelling. Daardoor dachten de autoriteiten dat een zeer besmettelijke vorm van het coronavirus was opgedoken.

„Het verhaal klopte niet. We zijn er achteraan gegaan. We weten nu dat hij heeft gelogen”, zei premier van Zuid-Australië Steven Marshall vandaag bij een persconferentie.

Say what you like about the lie, it's actually really reassuring to know South Australia can react at a moment. #SAlockdown

Congratulations South Australia on the biggest scandal involving a pizza shop since Prince Andrew was allowed on TV. #SAlockdown

De premier windt er geen doekjes omheen: hij geeft de man openlijk de schuld van de lockdown. „Als deze persoon eerlijk was geweest tegenover de medewerkers van het contactonderzoek, zouden we niet in een zesdaagse lockdown terecht zijn gekomen.” Ook zei de premier dat hij woedend is. „De egoïstische acties van deze persoon hebben tot een zeer moeilijke situatie geleid in de hele staat.”

Een aanwezige politiecommissaris zei dat de man volgens de huidige wetten niet vervolgd kan worden. Er staat geen straf op liegen tegen contactmedewerkers. Waarom de man loog, is niet bekend. De lockdown eindigt drie dagen vroeger dan gepland.

#BREAKING: South Australia’s lockdown will lift EARLY, after it was revealed a close contact linked to the Woodville Pizza Bar deliberately misled contact tracers.

Lockdown will end at midnight on Saturday, while exercise in family groups is allowed effective immediately. #9News pic.twitter.com/hlwxiSIBAj

— 9News Adelaide (@9NewsAdel) November 20, 2020