Coronavirus doet intrede in Grey’s Anatomy: Meredith is er slecht aan toe

Niet alleen in de echte wereld gooit het coronavirus flink roet in het eten, ook in de fictieve wereld is het geen katje om zonder handschoenen aan te pakken. Fans van Grey’s Anatomy gaan dan ook spannende tijden tegemoet. Meredith Grey, het hoofdpersonage, raakt namelijk besmet met het virus. Ze is nog relatief jong, maar ze zal er door de ziekte slecht aan toe zijn.

In het zeventiende seizoen van de langlopende serie, in de aflevering ‘My Happy Ending‘, raakt Meredith besmet met corona. Nadat ze ziek is geworden, merkt ze dat haar gezondheid er snel op achteruit gaat. Zo heeft ze ook moeite om bij bewustzijn te blijven. Als ze dan inderdaad het bewustzijn verliest, ziet ze opeens haar man. Dokter Derek ‘McDreamy’ Shephard overleed een paar seizoen geleden al, maar duikt op in Merediths droom.

Meredith is er dus flink slecht aan toe, maar in een preview voor de volgende aflevering was al te zien dat ze nog leeft. Wel ligt ze in coma, ze reageert niet wanneer haar vrienden en familie tegen haar praten.



Patrick Dempsey, die zijn bekendste rol nog een keer op zich nam voor de speciale corona-afleveringen, roept zijn volgers op social media op zich aan de coronamaatregelen te houden.



Please let’s come together, respect each other, wear a mask, and thank our first responders. They work tirelessly and risk their lives to keep us safe. #greysanatomy #wearamask #respect #firstresponders #thankyou pic.twitter.com/dgQigFzknM — Patrick Dempsey (@PatrickDempsey) November 13, 2020

Eerste golf

Met dit seizoen van de populaire serie blikken de makers terug op de eerste golf van het coronavirus. De showrunner, Krista Vernoff, is blij dat ze de kans kreeg om een erg actueel verhaal te behandelen. „Eerder zagen we al hoe Meredith patiënten met corona moest behandelen, nu krijgt ze zelf te maken met het virus. Haar pijn zal gezien worden door miljoenen kijkers in 250 verschillende landen. We hopen zo een krachtige boodschap over te brengen.”

„In de VS zijn al 1.700 zorgmedewerkers gestorven aan het coronavirus”, gaat ze verder. „We willen hun strijd laten zien via ons zeer geliefde personage, Meredith. Met een beetje geluk worden mensen zich daardoor meer bewust van de gevolgen van het virus. Het minste dat we kunnen doen is een masker dragen om onze zorgmedewerkers te beschermen, en ervoor te zorgen dat de ziekenhuizen niet overvol geraken. We dragen dit seizoen op aan iedereen die in de zorg werkt: aan de mensen die hun leven riskeren om het onze te redden. Gezien we al zo lang een ziekenhuisreeks maken, zou een andere verhaallijn niet goed hebben aangevoeld.”

‘McDreamy redt 2020’

Een droom of niet, fans waren in ieder geval al helemaal door het dolle heen toen ze hoorden dat McDreamy even terug zou komen. „Deze zag ik niet aankomen en ik schreeuw: McDreamy redt 2o20!” Sommigen moesten zelfs huilen. „Dit is zo hartverwarmend.”

Op Twitter laten fans nog even hun blijheid blijken:



I didn't see that coming and I am screaming. McDreamy saved 2020♡ @PatrickDempsey#GreysAnatomy pic.twitter.com/WczVNHHKY7 — Mudblood and Proud.⚡ (@mudblood1427) November 13, 2020

