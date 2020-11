Burgemeester roept op om thuis te blijven maar stapt zelf het vliegtuig in

Een beetje hypocriet kun je de actie van burgemeester Michael Hancock van de Amerikaanse stad Denver wel noemen. Hij riep vanwege corona de bevolking op om zo veel mogelijk thuis te blijven en vooral niet te reizen. Toch reisde hij zelf afgelopen woensdag naar Mississippi om met zijn familie Thanksgiving te vieren. Dat meldt The Washington Post.

„Geef de aardappelen door, niet Covid. Organiseer virtuele bijeenkomsten in plaats van persoonlijke diners”, schreef burgemeester Hancock op Twitter. Het kabinet van Hancock heeft intussen bevestigd dat de burgemeester naar Houston vloog, met de staat Mississippi als eindbestemming van zijn reis.



Are you kidding? We're out here, staying home, doing our best and you fly to Houston? Not only is this over-the-top hypocritical, it's plain stupid. Nice job giving the repubs more ammo. — Sara proud panda hugger (@sadein) November 25, 2020

Erkenning

Hancock heeft zich intussen in allerlei bochten gewrongen om zijn misstap goed te praten. „Ik erken dat ik iedereen heb opgeroepen om thuis te blijven en onnodige reizen te vermijden. Ik heb eerder gecommuniceerd dat mijn familie de traditionele Thanksgiving-viering met meerdere gezinnen heeft geannuleerd. Maar wat ik er niet bij had verteld, is dat mijn vrouw en dochter in Mississippi verblijven, waar mijn dochter onlangs een baan heeft aangenomen. Toen het Thanksgiving-verlof naderde, besloot ik dat het voor mezelf veiliger zou zijn om naar hen te reizen, dan dat zij naar Denver zouden afreizen”, zegt de burgemeester op Twitter.



…I apologize to the residents of Denver who see my decision as conflicting with the guidance to stay at home for all but essential travel. (4/5) — Michael B. Hancock 😷 (@MayorHancock) November 25, 2020

Weinig burgers kunnen de beslissing van Hancock waarderen. Zo wordt er onder de tweet van de burgemeester gereageerd met: „Maak je een grap? Wij blijven maar thuis en doen ons best terwijl jij gewoon naar Houston vliegt. Dit is niet alleen hypocriet maar ook dom.”

Spijt

De burgemeester heeft zijn spijt betuigd. Hij schreef over het besef dat hij vele mensen heeft teleurgesteld. Vooral de mensen die geloofden dat Thanksgiving dit jaar het beste klein gevierd kon worden. Vervolgens maakte hij zijn verontschuldiging: „Als ambtenaar, die terecht afgerekend wordt op zijn gedrag en het signaal dat hij uitzendt naar anderen, verontschuldig ik me tegenover de inwoners van Denver die mijn beslissing als tegenstrijdig zien. Ik heb mijn besluit gemaakt als echtgenoot en vader, maar aan diegenen die teleurgesteld zijn vraag ik nederig om vergiffenis. Mijn besluit werd ingegeven door het hart, en niet het hoofd”, schrijft Hancock.