Arie Slob vindt langere kerstvakantie niet zo’n verstandig idee

Waarschijnlijk komt er geen langere kerstvakantie voor scholieren, denkt Arie Slob. De Onderwijsminister vindt het idee om scholieren langer met kerstvakantie te sturen namelijk niet verstandig. Het idee achter de verlengde kerstvakantie is om het aantal besmettingen met het coronavirus verder terug te dringen.

De verlengde vakantie werd deze week overigens geopperd door het Het Outbreak Management Team (OMT).

Onderzoek kerstvakantie

Het OMT adviseerde het kabinet om een langere kerstvakantie in te lassen. Dit moet een optie zijn om het aantal coronabesmettingen de komende maand sneller te laten dalen. Er wordt momenteel nog onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van dit voorstel.

Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat de tweede coronagolf ook bij kinderen hard toe slaat. Engelse onderzoek van Scientific Advisory Group for Emergencies meldt dat het virus vaker bij kinderen voorkomt dan in de eerste golf. Ook is gebleken dat kinderen het virus vaker naar huis meenemen.

Er is een piek te zien bij kinderen die op de middelbare school zitten. En dan met name bij tieners van 16 en 17. Het is in de praktijk gebleken dat het toch moeilijk is om de contacten tussen de leerlingen te verminderen.



In het kader van de coronamoeheid; een alarmpje. Het aandeel besmettingen onder leeftijdscategorie 10-20-jarigen begint aardig in te lopen. pic.twitter.com/JYVTFfu1Ce — Ginny Mooy (@ginnymooy) November 16, 2020

Ontwikkeling

Maar minister van Onderwijs Arie Slob is het niet eens met dit voorstel. „Ik vind het heel erg belangrijk dat kinderen naar school gaan”, zei Slob vandaag. Hij verwijst hiermee naar de mate van het belang dat een kind zich kan ontwikkelen. Ook heeft hij het over het welbevinden en de sociale contacten die belangrijk zijn voor het kind. Minister Slob geeft het onderzoek af te wachten alvorens een besluit te nemen.

De volgende persconferentie van premier Rutte en minister Hugo de Jonge staat gepland op 8 december. Niet bekend is of er dan over een eventueel verlengde kerstvakantie zal worden gesproken, of dat eerder het geval is.

