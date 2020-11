Britse onderzoekers zeggen neusspray tegen corona ontwikkeld te hebben

Onderzoekers van de Universiteit van Birmingham zeggen dat ze een neusspray hebben ontwikkeld die beschermt tegen het coronavirus. Ook zou de spray voorkomen dat besmette mensen het virus over kunnen dragen aan anderen.

Uit de studie, die overigens nog niet door vakgenoten is beoordeeld, vangt de neusspray het virus op en wordt het opgesloten in de neus. Vanuit daar kan het virus worden geëlimineerd door te snuiten of door te slikken. „Hoewel onze neuzen elke dag duizenden liters lucht filteren, bieden ze niet veel bescherming tegen infecties en worden de meeste virussen in de lucht overgedragen via de neusholte. De spray die we hebben ontwikkeld biedt die bescherming wel”, vertellen de onderzoekers.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

''Although our noses filter 1000s of litres of air each day, there is not much protection from infection, and most airborne viruses are transmitted via the nasal passage. The spray we have formulated delivers that protection'' @DWLiam — Healthcare Technologies Institute (HTI) (@HTIbham) November 19, 2020

Niezen en hoesten

Doordat het virus wordt opgevangen door de spray, kan voorkomen worden dat het lichaam het opneemt. De kans dat het virus wordt overgedragen als iemand niest of hoest, is volgens de onderzoekers kleiner wanneer iemand de neusspray gebruikt. „Omdat de spray het virus vangt, kan het lichaam het moeilijker opnemen. Dat betekent dat er minder virusdeeltjes in het lichaam komen, waardoor het moeilijker is om het over te dragen”, schrijven de onderzoekers.

Voedingsmiddelen en medicijnen

De neusspray is gemaakt van producten die makkelijk verkrijgbaar zijn en vaak al in voedingsmiddelen en medicijnen worden gebruikt. „We hebben deze voorwaarden bewust meegenomen in het ontwikkelingsproces. Het betekent dat we met de juiste partners binnen enkele weken kunnen beginnen met massaproductie”, zeggen de onderzoekers.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Lead author @RichardMoakes said: 'This spray is made from readily available products already being used in food products & medicines. We purposely built these conditions into our design process. It means that, with the right partners, we could start mass production within weeks' — Uni of Birmingham (@unibirmingham) November 19, 2020

Wel wijzen de onderzoekers erop dat de neusspray geen vervanging is voor de bestaande maatregelen zoals het dragen van een mondkapje. De spray is slechts een aanvulling en werkt als een extra bescherming in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus.

Lees ook: Flevoland laat de overgezwommen edelherten voorlopig lopen