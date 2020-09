Afgelopen zomer minder inbraken door pandemie

Goed nieuws voor mensen met een prijzige inboedel, iets minder goed nieuws voor de types die deze inboedel proberen te confisqueren. Er zijn dit jaar veel minder inbraken geweest dan voorgaande jaren. Ook boeven blijken flink geraakt te worden door de coronacrisis.

De piek in het aantal woninginbraken die zich normaal voordoet in juli en augustus is dit jaar uitgebleven, bevestigt een woordvoerder van Interpolis na berichtgeving in De Telegraaf. Volgens hem komt dat doordat veel mensen vanwege de coronacrisis niet met vakantie zijn geweest en de zomer thuis hebben doorgebracht. Dat schrikt inbrekers af.

Inbraken met 20 procent gedaald

Uit de eigen ‘inbraakmonitor’ van Interpolis komt naar voren dat het aantal inbraken en pogingen daartoe met 20 procent is gedaald ten opzichte van vorig jaar. Van januari tot en met de derde week van augustus noteerde de verzekeraar 18.089 gevallen, tegen 22.678 in dezelfde periode vorig jaar.

Sinds juni liep het aantal inbraken wel op vergeleken met de maanden ervoor, maar het haalde nergens het niveau van de zomers in voorgaande jaren. „Het is wat dat betreft geen normaal jaar”, aldus de woordvoerder.

