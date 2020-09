Bosbranden in het westen van de VS eisen steeds meer slachtoffers

De enorme natuurbranden in de Amerikaanse staten Oregon, Washington en Californië hebben inmiddels aan ten minste 26 mensen het leven gekost. Verwacht wordt dat dit slechts het topje van de ijsberg is, aangezien er nog veel mensen worden vermist. De branden woeden onverminderd voort, waardoor er steeds meer gebouwen en steden in vlammen opgaan.

In de staat Oregon werken de brandweerlieden met man en macht om ervoor te zorgen dat twee grote bosbranden niet samen zullen smelten tot één hele grote oncontroleerbare brand. Zo’n 500.000 mensen in deze staat hebben het bevel gekregen om te evacueren of om zich klaar te maken voor evacuatie. Staatsfunctionarissen zeggen dat ze hun inspanningen richten op het redden van levens, maar ze voorzien een verwoestende nasleep.

Vijf steden compleet verwoest

„We weten dat we te maken hebben met brandgerelateerde sterfgevallen, en we bereiden ons voor op een massaal dodelijk incident op basis van wat we weten en het aantal gebouwen dat verloren is gegaan”, zei Andrew Phelps, die de brandbestrijding in de staat coördineert. Het bestrijden van de branden verloopt moeizaam. De harde, droge wind wakkert het vuur namelijk aan.



The Bidwell Bar Bridge is surrounded by fire in Lake Oroville during the Bear fire in Oroville, California, as dangerous wildfires rage across the state. https://t.co/M4BOsrBqY9 pic.twitter.com/fxkevRHuMb — ABC News (@ABC) September 9, 2020

Er zijn zo’n 20.000 brandweerlieden en vrijwilligers op de been om de branden te blussen. De gouverneur van Oregon stelt dat minstens vijf steden volledig verwoest zijn. „We hebben nog nooit zo veel branden gezien in onze staat”, aldus gouverneur Kate Brown. Er is meer dan 400.000 hectare grond verwoest en tientallen mensen worden nog vermist.

Klimatologische noodtoestand

„Dit is een klimatologische noodtoestand. Dit is echt en het gebeurt”, vertelde gouverneur Gavin Newsom van Californië. In Californië is inmiddels een recordhoeveelheid van 12.500 vierkante kilometer land door branden verwoest. Ook werd daar de grootste brand ooit gemeten.



THANK YOU to the 28,000+ Firefighters and other First Responders who are battling wildfires across California, Oregon, and Washington. I have approved 37 Stafford Act Declarations, including Fire Management Grants to support their brave work. We are with them all the way! pic.twitter.com/Uu9vArw70Z — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 12, 2020



California is on fire — again.



Climate change is making California's fire season longer and deadlier. And it will only get worse if we don’t act.



We simply cannot wait for future generations to tackle climate change.



We need a Green New Deal. pic.twitter.com/a9tVONoREo — Adam Schiff (@RepAdamSchiff) September 8, 2020

In de met rook gevulde atmosfeer van Californië is het moeilijk geworden om te ademen, omdat de luchtkwaliteit door rook sterk is verslechterd. Vier van de vijf grootste steden ter wereld met de ergste luchtverontreiniging bevinden zich in de regio. Het gaat om de steden Portland, Seattle, San Francisco en Vancouver (Canada). Dat heeft IQAir, een Zwitsers bedrijf voor luchtkwaliteitstechnologie dat de vervuilingsniveaus bijhoudt, bekendgemaakt.

Sprankje hoop

In deze moeilijke tijden is er wel een klein sprankje hoop voor de staten en hun inwoners. Meteorologen verwachten namelijk dat het weer de komende dagen gaat veranderen. Zo zou de temperatuur omlaag gaan en wordt er neerslag verwacht.

