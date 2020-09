5 steengoede documentaires op Disney+

In samenwerking met de redactie van Manners Magazine deelt Metro ieder weekend documentairetips. Deze week: de beste documentaires op Disney Plus.

Als je de streamingdienst Disney+ een keer wil proberen, is dit een goed moment. De live-action remake van Mulan is nu te streamen en seizoen 2 van The Mandalorian komt eraan. Maar net als op Netflix vind je ook hier een aantal steengoede documentaires.

Documentaires op Disney Plus

Naast Marvel, Pixar en Star Wars is Disney ook eigenaar van National Geographic. Deze zender heeft door de jaren heen prachtige documentaires gemaakt, waaronder de met een Oscar bekroonde docu Free Solo. Maar ook los van National Geographic vind je goede documentaires op Disney Plus. Dit is onze top 5.

1. Free Solo

Haak niet direct af als je niet van klimmen houdt, de documentaire Free Solo is interessant voor iedereen. Alex Honnold beklimt de ruim 900 meter hoge rotswand El Capitan in het Amerikaanse Yosemite Park. Dit doet hij zonder touw of andere hulp. Ieder foutje kan leiden tot een val met dodelijke afloop. Echt een must-see, ook al heb je niks met avontuur.

2. Empire of Dreams: The Story of the ‘Star Wars’ Trilogy

Empire of Dreams: The Story of the ‘Star Wars’ Trilogy is een 2,5 uur durende documentaire en gaat over de eerste Star Wars-trilogie, voor veel fans de beste ooit. Echt alles komt aan bod, van special effects tot de moeilijke start van George Lucas. Stop-motion animators tot de acteurs; zo’n beetje iedereen die betrokken was bij de trilogie komt aan het woord. Op de Nederlandse versie van Disney Plus is de documentaire te vinden met de titel Een Rijk van Dromen.

3. MARS: Inside SpaceX

Dan eentje voor aspirant ruimtereizigers of fans van Elon Musk. MARS: Inside SpaceX geeft je een kijkje in een van de meest revolutionaire bedrijven ter wereld. Drie jaar lang zijn Elon Musk en zijn ingenieurs achter de schermen gevold in hun ruimtevaartmissie. De documentaire ging in 2018 in première.

4. Great Migrations

Great Migrations is het bewijs dat er ook goede documentaires over natuur bestaan zonder David Attenborough. Great Migrations is een zevendelige serie die je meeneemt in de zware reizen die miljoenen dieren over de hele wereld maken om hun soort te laten overleven. De verteller is Alec Baldwin.

5. One Strange Rock

One Strange Rock is een steengoede documentaire over die rare aardkloot waar we op leven. Er is in 45 landen én in de ruimte gefilmd. Het verhaal van de aarde wordt verteld vanuit het perspectief van de ruimte. Will Smith is de verteller en dat doet hij verrassend goed. Kijk de documentaire hier.

