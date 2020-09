13-jarige jongen, hond en oma overleven bosbrand VS niet

Een 13-jarige jongen, zijn hond en zijn oma overleefden de bosbranden in de Verenigde Staten niet. Ze probeerden in de auto de brand te ontvluchten, maar het lukte ze niet om op tijd weg te komen.

De Amerikaanse staten Oregon, Californië en Washington kampen al sinds half augustus met een aantal hevige bosbranden. Tot nu toe weet men van 28 mensen zeker dat ze zijn overleden door de bosbranden, zo meldt CNN. Men verwacht echter dat het werkelijke aantal overledenen veel hoger ligt, kijkend naar de verwoesting die het vuur heeft aangericht.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

This is 12-year-old Wyatt Tofte and his grandmother Peggy Mosso. Wyatt was found dead with his dog near his home in Lyons, Oregon where the Santiam Fire is burning. His grandmother was also killed. They are the first two confirmed deaths in the Oregon wildfires. pic.twitter.com/7iNI1UZ7pY — Brian Kosciesza (@BrianKosh) September 10, 2020

Brandwonden over het hele lichaam

Wyatt Tofte (13 jaar) kwam afgelopen dinsdag om het leven door het vuur. De jongen probeerde samen met zijn oma, moeder en hond te vluchten voor de bosbranden, maar kon niet op tijd wegkomen. Het lichaam van de jongen werd in een auto gevonden met het lichaam van zijn hond nog altijd op zijn schoot.

De familie van de jongen vermoedt dat Wyatt en zijn hond terugkeerden naar het huis om zijn oma te redden. Hij probeerde haar naar alle waarschijnlijkheid bij de brand vandaan te rijden, toen het vuur zo heet werd dat het rubber van de banden smolt.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

A 13-year-old and his dog died huddled together in a car, where they sought safety from wildfire in Oregon. His great-aunt says the boy ran away from the flames but returned to try to save his grandmother. https://t.co/iL2PSxrnNz pic.twitter.com/tZIpD0HCyt — CNN (@CNN) September 12, 2020

Ook de oma van Wyatt (71 jaar) overleefde de vlammenzee niet. De moeder van de Amerikaanse jongen wist wel te ontsnappen. Zij raakte zwaargewond toen ze probeerde om haar moeder te redden en ‘ligt momenteel met brandwonden over haar hele lichaam in kritieke toestand in het ziekenhuis’, zo liet de familie via een statement weten.

Niet meer te herkennen

De vader van het gezin was weggegaan om een aanhanger te halen, zodat de familie nog wat extra spullen mee kon nemen. Hij was echter niet op tijd terug. Tegenover de lokale krant de Salem Statesman Journal vertelt de man hoe hij zijn vrouw zwaargewond langs de kant van de weg aantrof. In eerste instantie herkende hij haar niet eens vanwege de zware verwondingen die ze opgelopen had.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Absolutely horrific stories are starting to emerge from the fires https://t.co/CYp4sVDNDf pic.twitter.com/V5o7vtrVu6 — Brooke Jarvis (@brookejarvis) September 12, 2020

Inmiddels is er een Go Fund Me-actie voor het gezin opgezet om geld in te zamelen. Op dit moment staat er al een bedrag van 150.000 dollar op de teller.

Bezoek van Trump

Maandag zal de Amerikaanse president Donald Trump afreizen naar Californië. Het Witte Huis maakte bekend dat Trump zich bij zal laten praten over de hevige bosbranden. De president sprak eerder al via social media zijn dank uit aan alle hulpverleners die op dit moment aan de frontlinie staan.

Trump heeft het de afgelopen tijd flink te verduren gehad. Hij kreeg namelijk veel kritiek over zich heen, omdat hij zich nog amper had uitgesproken over de bosbranden. Ook riep de president half augustus nog dat de hevige branden het gevolg zijn van slecht bosbeheer, die opmerking viel niet in goede aarde.

