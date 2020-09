Ronald Koeman begint carrière bij Barcelona met overwinning

Ronald Koeman begint zijn carrière als trainer bij FC Barcelona met een overwinning. De vriendschappelijke ontmoeting met derdeklasser Gimnàstic de Tarragona in het Estadi Johan Cruyff eindigde in 3-1. Lionel Messi begon in de basis met de aanvoerdersband om zijn bovenarm.

De Argentijnse aanvaller wilde deze zomer eigenlijk vertrekken bij Barcelona, maar besloot toch te blijven toen bleek dat hij niet transfervrij kan overstappen naar een andere club. Vandaag werd Messi wederom gekozen tot captain van de ploeg. „Fantastisch, we praten over de beste speler van de wereld”, zei Koeman. „Wie zou hem er niet graag bij willen hebben?”



Strafschop

De nieuwe hoofdtrainer van Barcelona liet vrijwel al zijn spelers 45 minuten voetballen. In de eerste helft verschenen naast Messi onder anderen Gerard Piqué, Sergio Busquets, Antoine Griezmann en Ousmane Dembélé op het veld. Door doelpunten van de Franse aanvallers Griezmann en Dembélé stond het bij rust 2-1. In de tweede helft kwamen onder anderen Frenkie de Jong en Philippe Coutinho in de ploeg. Coutinho, terug in Catalonië na een jaar op huurbasis bij Bayern München, tekende uit een strafschop voor de 3-1.



Barcelona oefent komende week in het stadion dat de naam draagt van het overleden clubicoon Johan Cruijff ook tegen Girona. De ploeg van Koeman start de Spaanse competitie op 27 september in Camp Nou tegen Villarreal.

