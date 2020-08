Verenigd Koninkrijk voor het eerst in elf jaar in recessie

Het Verenigd Koninkrijk kondigt volgens Britse media officieel een recessie aan. Dit is voor het eerst sinds elf jaar dat het land in recessie is. Dat blijkt uit cijfers die woensdagochtend bekend zijn gemaakt.

De oorzaak voor de recessie is de komst van het coronavirus. Dat blijkt uit cijfers die overheidsinstelling The Office For National Statistics (ONS) heeft onderzocht. Dit onderzoeksorgaan is verantwoordelijk voor de statistische gegevens in het Verenigd Koninkrijk. De economie van het VK heeft een duidelijk klap gehad en de economie is van april tot juni met 20,4 procent gekrompen. Dit is een vergelijking met de eerste drie maanden van 2020. Daarmee concluderen de Britten een daling van 2,2 procent tussen januari en maart. Men spreekt van een recessie als de groei van het bruto nationaal product (bnp) gedurende twee of meer opeenvolgende kwartalen negatief is.

Boost na versoepeling

En daarmee is dit de eerste recessie sinds 2008 en 2009 voor het Verenigd Koninkrijk. Destijds ondergingen de Britten ook een teloorgang tijdens de wereldwijde financiële crisis. De onderzoekers melden ook dat de economie, met name in Engeland, in juni dit jaar een boost kreeg toen de lockdown-maatregelen werden versoepeld.

Jonathan Athow, onderzoeker bij ONS, vertelt: „De recessie, als gevolg van de corona pandemie, leidde tot de grootste daling van het kwartaal-bnp ooit.” Volgens hem herstelde de economie toen de winkels heropende, fabrieken weer gingen produceren en de woningbouw op krabbelde. „Desondanks blijft het bnp in juni nog steeds een zesde onder het niveau van februari, voordat het virus toesloeg. De grootste economisch daling was vooral te zien in het tweede kwartaal. ”

Klap voor de horeca

Vooral de ‘hospitality’-branche, zoals de horeca, werd hard getroffen. Daarin ontdekten de onderzoekers een daling van driekwart in de productiviteit de afgelopen maanden. In het Verenigd Koninkrijk verloren 730.000 Britse werknemers tussen maart en juli hun baan, nadat honderden bedrijven werden geteisterd door het coronavirus.

