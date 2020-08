Eerste hulp bij verbrande genitaliën

Dat we ons goed moeten insmeren met zonnebrandcrème als de zon schijnt (of regelrecht brandt), weten we allemaal. Maar die wetenschap omzetten in de praktijk blijkt niet altijd even makkelijk te zijn. En dus zien we er zo nu zo rood uit als een kreeft. Geen lachertje, zeker niet als je die dag net besloten had om in je blote gat te zonnen.

Wanneer de temperaturen zo stijgen als deze week, kan het gebeuren dat je je laat verleiden tot een sessie zonplezier in adams- of evakostuum. Elke laag kleding is er eentje te veel en tenslotte lig je in je eigen tuin, dus waarom zou je het jezelf niet comfortabel maken? Je installeert je op een ligbedje, zogenaamd voor tien minuten, maar twee uur later schiet je plots wakker en het kwaad is geschied.

Je merkt meteen dat je verbrand bent, maar pas ’s avonds dringt het tot je door dat ook je geslachtsorganen eraan moesten geloven. Noch charmant, noch comfortabel. Maar wat moet je daar nu mee? Dagenlang recht blijven staan omdat het te veel pijn doet, is niet echt een ideale oplossing. Tijd dus om de handen uit de mouwen te steken en je kersenrode genitaliën in de watten te leggen.

Wie zijn billen brandt, moet op de blaren zitten

Eerst en vooral is het een goed idee om de hele zone in te smeren met aloë vera-gel. Let erop dat je de pure variant koopt en niet eentje waaraan te veel chemicaliën of andere rotzooi aan toe is gevoegd. Zorg er ook voor dat je genoeg drinkt en neem zo nodig een pijnstiller als je te veel last hebt. IJs op je verbande genitaliën leggen is geen goed idee, maar een koudwaterbad of een washandje dat je net in koud water hebt gedrenkt is wél een optie. En houd die handel uiteraard een hele tijd uit de zon om erger te vermijden.

De kans is groot dat je libido op dit moment sowieso in een dipje zit, maar mocht dat niet het geval zijn, raden we toch aan om seks even uit te stellen. Niet alleen zal dat zonder twijfel een pijnlijke ervaring opleveren, maar bovendien kan je de kwetsbare huid nog verder beschadigen.

Zweer ten slotte de strakke kleding een tijdje af: hoe losser, hoe meer je huid kan ademen, hoe sneller het herstelproces verloopt.

En vergeet volgende keer niet om beslist ook je intieme zone in te smeren!

