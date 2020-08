Veiligheidsfunctionaris VS: agenten bij stembureaus kan niet

Het plan van de Amerikaanse president Donald Trump om agenten van het ministerie van Binnenlandse Veiligheid naar stembureaus te sturen, gaat niet door. De hoogste functionaris van het ministerie laat weten dat dat helemaal niet kan.

Trump wilde de federale agenten bij de stembureaus neerzetten om te controleren op eventuele stembusfraude. Volgens critici een poging Democratische kiezers te intimideren.

„Dat is niet wat we doen bij het ministerie van Binnenlandse Veiligheid”, zei waarnemend minister Chad Wolf tegen nieuwszender CNN. „Er zijn autoriteiten die hiervoor bevoegdheden hebben gekregen van het Congres en ons ministerie valt daar niet onder.”

Peilingen

Trump heeft meerdere keren, zonder bewijs, beweerd dat er gefraudeerd zal worden nu veel Amerikanen zullen stemmen per post vanwege de corona-epidemie. Trump loopt in de peilingen fors achter op zijn Democratische uitdager Joe Biden. De president zei deze week tegen Fox News dat hij politie, sheriffs en federale aanklagers bij stembureaus wil neerzetten om fraude te voorkomen.

Burgerrechtenorganisaties beschuldigden Trump daarop van het willen intimideren van kiezers, wat strafbaar is onder zowel federale wetgeving als de wetgeving van afzonderlijke staten. In meerdere staten is de aanwezigheid van politie bij stembureaus zelfs verboden.

Kritiek

Het ministerie van Binnenlandse Veiligheid, dat na de aanslagen van 11 september 2001 onder president George W. Bush werd opgericht, is er om de nationale veiligheid te bewaken. In het bijzonder tegen terroristische dreigingen. Het houdt zich ook bezig met cyberveiligheid. In juli werden agenten van het ministerie ingezet tegen demonstranten in de stad Portland, die protesteerden tegen racisme en politiegeweld. Dat kwam het ministerie en plaatsvervangend minister Wolf op veel kritiek te staan.

Wolf zei zondag dat er geen bewijs is dat landen als Rusland en China briefstembiljetten proberen te vervalsen om zo de verkiezingen te beïnvloeden, wat Trump ook heeft beweerd. Wolf zegt dat zijn ministerie vooral is gericht op het tegengaan van bedreigingen voor de cyberveiligheid en desinformatie-campagnes vanuit het buitenland.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.