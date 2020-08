PvdA-raadslid Sint-Michielgestel dood gevonden in woning, zoon is verdachte

De man die zaterdagavond dood werd gevonden in de garage van een woning in Sint-Michielsgestel, is PvdA-raadslid Jack de Vlieger. Zijn 22-jarige zoon is als verdachte aangehouden. Dat meldt de politie.

De zoon zit momenteel in alle beperkingen en wordt ondervraagd. Hij mag daardoor alleen contact hebben met zijn advocaat. Hoe De Vlieger om het leven is gebracht is niet duidelijk. Omdat het onderzoek nog loopt zwijgen de politie en justitie over eventuele verdere details van de zaak.

Garage

De Vlieger werd gisteravond rond 18.30 uur gevonden in de garage van zijn woning. Al snel bleek dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen. Niet lang daarna werd zijn zoon aangehouden. Op de website van de politie staat de volgende verklaring: „De identiteit van het slachtoffer van het misdrijf aan de Regent Smitsstraat in Sint-Michielgestel is uit verder onderzoek definitief vast komen te staan. Het betreft de 64-jarige bewoner van het huis. De verdachte, die 22 jaar zou zijn, zit nog steeds in beperkingen. Hij wordt dinsdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.”

Onderzoek

De politie is onder leiding van het Openbaar Ministerie bezig met een groot onderzoek. Vandaag werd er de hele dag onderzoek gedaan in en rond de woning, die met witte schermen is afgezet. De politie laat weten ook maandag nog verder te gaan met het onderzoek. Er wordt door de technische recherche gezocht naar sporen en daarna zal er nog een tactische doorzoeking worden gedaan. Ook wordt er nog gezicht naar bruikbare camerabeelden en komt er een buurtonderzoek. Daarnaast deed de politie eerder al een getuigen oproep.

Geschokt

Burgemeester Han Looijen reageert geschokt op de dood van De Vlieger. „Jack was een politicus die gedreven werd door idealen. Er ging geen raadsvergadering voorbij, dat hij wel een keer de opmerking maakte: denken we ook aan mensen met een smalle beurs?” Looijen zegt geschokt en aangeslagen te zijn door de dood van de plaatselijke PvdA-fractievoorzitter en betuigt nabestaanden, fractieleden en collega-raadsleden zijn medeleven. De Vlieger was sinds een jaar PvdA-raadslid in Sint-Michielsgestel. Ook was hij bestuurder bij vakbond FNV.

