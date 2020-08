Uitverkoop België start zonder massa Nederlanders, veel doden Mexico

Winkels in België mogen vanaf vandaag hun spullen een maand in de uitverkoop doen. Dat gebeurt zonder de gebruikelijke grote groep Nederlanders in Antwerpen. En: coronanieuws uit Mexico, Duitsland en Georgië.

De uitverkoop, de zogeheten Belgische solden, was een maand uitgesteld vanwege de coronacrisis. Winkeliers moeten nog maar zien of ze alles kwijtraken, aangezien de regels voor het bezoeken van winkels net weer zijn aangescherpt. ‘Funshoppen’ met het hele gezin mag niet, er moet alleen worden gewinkeld, gedurende maximaal een half uur.

Negatief reisadvies

Daarbij komt dat Nederland een negatief reisadvies heeft afgegeven voor de provincie Antwerpen. Normaal gesproken komen veel Nederlanders naar die stad voor de solden.

In België mogen winkeliers spullen alleen tijdens de solden met verlies verkopen, normaal gesproken in januari en juli. De Belgische regering besloot tijdens de coronalockdown in april de zomersolden een maand uit te stellen, zodat de gedupeerde winkeliers hun waren wat langer tegen de normale prijs konden slijten.

Meer doden Mexico dan Groot-Brittannië

Mexico is gisteren het land met het op twee na hoogste dodental door het coronavirus geworden. Het Latijns-Amerikaanse land is Groot-Brittannië gepasseerd. Dat blijkt uit de nieuwste coronacijfers die het Mexicaanse ministerie van Volksgezondheid heeft bekendgemaakt. Het Mexicaanse aantal coronadoden steeg met 688 tot 46.688, meldde het ministerie. Alleen in Brazilië en de Verenigde Staten zijn meer sterfgevallen bekend.

In totaal zijn in Mexico ruim 424.000 infecties met het longvirus bekend. Gisteren werden er 9459 nieuwe besmettingen vastgesteld, een record. Volgens deskundigen is het aantal corona-infecties waarschijnlijk fors hoger, omdat er relatief weinig mensen getest worden.

President Andres Manuel Lopez Obrador zei onlangs dat de pandemie in zijn land „aan intensiteit” verliest en bekritiseerde „conservatieve media”, die volgens hem onnodig alarm slaan over de situatie in het land. Zelf krijgt de president kritiek omdat hij in het openbaar weigert een mondkapje te dragen.

Coronatest Duitse vakantiegangers

In Duitsland kunnen vakantiegangers die terugkeren uit een risicogebied zich vanaf vandaag gratis op corona laten testen, ook als ze geen klachten hebben. De test moet binnen 72 uur na aankomst gebeuren. Met de stap wil de Duitse overheid een nieuwe golf besmettingen voorkomen. Vaak is een test al op een luchthaven mogelijk, maar het kan ook later bij bijvoorbeeld een huisarts. De test wordt vergoed door de zorgverzekeringen.

Binnenkort moet het verplicht worden voor reizigers uit corona-risicogebieden zich bij terugkeer in Duitsland te laten testen op het longvirus. Vakantiegangers kunnen zich al enkele dagen vrijwillig laten testen op luchthavens. Bij een negatief resultaat hoeven reizigers die in risicolanden waren, niet veertien dagen verplicht in isolatie. Duitsland beschouwt onder meer de Verenigde Staten, Egypte, Turkije en Israël als risicovol.

Tientallen jongeren besmet in kamp Georgia

Tientallen jongeren en kinderen zijn vorige maand op een zomerkamp in de Amerikaanse staat Georgia besmet geraakt met het coronavirus. Dat maakte gezondheidsdienst CDC gisteren bekend. Zeker 260 van alle 597 mensen die aanwezig waren bij het kamp testten positief op het longvirus.

Een tiener die als kampbegeleider werkte verliet het terrein op 23 juni met verkoudheidsklachten en testte een dag later positief op het coronavirus, meldt het CDC. De lokale gezondheidsautoriteiten startten op 25 juni een onderzoek.

Het kamp startte op 21 juni en verwelkomde 363 kampeerders in de leeftijd van 6 tot 19 jaar. Ook het gros van de ruim 120 stafmedewerkers die aanwezig waren is jonger dan twintig. In de dagen voor de officiële opening waren er ook nog 138 kampbegeleiders in opleiding op het kamp. Na de positieve test werden kampeerders naar huis gestuurd, 27 juni ging het kamp dicht.

Nog niet alle testresultaten beschikbaar

Het CDC zei dat het aantal besmettingen waarschijnlijk nog hoger ligt, omdat nog niet alle testresultaten van de mensen die op het zomerkamp aanwezig waren beschikbaar zijn. In een rapport stelt de gezondheidsdienst dat de testresultaten die wel voorhanden zijn bijdragen aan het bewijs dat kinderen van alle leeftijden vatbaar zijn voor het virus en „in tegenstelling tot eerdere rapporten mogelijk een belangrijke rol spelen bij de transmissie”.

