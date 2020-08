Trump bezoekt ‘erg zieke’ jongere broer in ziekenhuis

De Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn jongere broer opgezocht in het ziekenhuis in New York. Hij was daar vrijdag ongeveer 45 minuten, waarna hij richting zijn golfclub in Bedminster (New Jersey) vertrok.

Amerikaanse media berichten dat de 71-jarige Robert Trump naar verluidt „erg ziek” is, maar het is onduidelijk waar hij precies aan lijdt. Volgens omroep ABC News heeft hij in juni ruim een week op de intensive care gelegen.

‘Geweldige relatie’

Trump bevestigde voor het bezoek dat zijn broer in het ziekenhuis ligt. „Ik heb een fantastische broer. We hebben vanaf dag één een geweldige relatie gehad voor een lange tijd”, aldus de 74-jarige president tijdens een persconferentie. „Hopelijk komt alles goed met hem, maar hij heeft het zwaar.”

Zakenman Robert heeft zich tijdens het presidentschap van zijn broer grotendeels op de achtergrond gehouden. Wel zei hij eerder dat hij Donald voor „duizend procent” steunt. Robert stapte ook tevergeefs naar de rechter om de publicatie te voorkomen van een kritisch boek van hun nicht Mary Trump.

