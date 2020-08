Eén op de tien Nederlanders gelooft in coronacomplotten

Wordt met een toekomstig vaccin een chip in mensen geïmplanteerd? Dat is goed mogelijk, denkt een deel van de Nederlanders, meldt Trouw.

Onderzoeksbureau Kieskompas zocht uit hoe groot de groep Nederlanders is die gelooft in complottheorieën rondom het coronavirus. Uit de bijna 8000 ingevulde vragenlijsten die het ontving, blijkt dat ongeveer 10 procent van de Nederlanders gelooft dat er rond corona vieze spelletjes worden gespeeld. Vooral de aanhang van rechtse partijen denkt in complotten.

Chip bij vaccin

Een voorbeeld van een sterk staaltje complotdenken is de gedachte dat met het toekomstige vaccin een chip wordt geïnjecteerd om mensen permanent te blijven volgen. 22 procent van de mensen die in 2017 PVV stemde, vindt deze hypothese geloofwaardig of heel geloofwaardig. De SGP-stemmers scoren nog hoger; 29 procent vindt de stelling (heel) geloofwaardig.

Hartinfarcten over het hoofd gezien

Het coronavirus heeft niet alleen allerlei complottheorieën tot gevolg, huisartsen hebben door het virus ook hartinfarcten of hartfalen over het hoofd gezien. Patiënten werden onterecht in quarantaine gezet omdat huisartsen dachten dat ze corona hadden. Vaak ging het echter om hartfalen of een hartinfarct.

Dit leverde soms levensgevaarlijke situaties op, zoals een hartstilstand. Dit meldt RTL Nieuws op basis van interviews door de onderzoeksredactie met deskundigen en meerdere patiënten. Symptomen van een hartinfarct, zoals benauwdheid, lijken soms op corona en dat levert soms verwarring op.

Cardiologen herkennen de problemen en willen dat huisartsen alerter zijn en hartpatiënten sneller doorsturen. Bert van Rossum, cardioloog en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie, zegt dat een hartinfarct binnen 4 uur behandeld moet worden. „Anders heb je een grotere kans op blijvende schade. Het zou zeker kunnen dat hier ook mensen aan overleden zijn.”

